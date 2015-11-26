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IRON MAIDEN готовят что-то интересное



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" пообещал фанатам некий сюрприз:



«Думаю этого стоит ждать, скажем так. Будет кое-что очень интересное. Это пока всё, что я могу вам сказать на текущий момент... Но думаю, что поклонники будут восхищены!»



Старт европейского тура IRON MAIDEN намечен на пятое июня. О переносе выступлений пока не сообщалось.







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