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Iron Maiden

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23 фев 2019 : 		 IRON MAIDEN получили две награды

20 фев 2019 : 		 Трейлер к переизданиям IRON MAIDEN

18 фев 2019 : 		 Переиздания IRON MAIDEN выйдут весной

7 фев 2019 : 		 Новый анимационный клип на песню IRON MAIDEN

29 янв 2019 : 		 Оригинальный вокалист IRON MAIDEN: «Вопрос по "Strange World" закрыт»

24 янв 2019 : 		 3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне

22 янв 2019 : 		 Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры

13 ноя 2018 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

4 ноя 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 окт 2018 : 		 IRON MAIDEN переиздают альбомы

30 сен 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

28 сен 2018 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

20 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

20 авг 2018 : 		 Сербские православные монахи записали акустический кавер на песню IRON MAIDEN

18 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN закрыли тур

8 авг 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN отметил юбилей на сцене

7 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN ответили на иск бывшего вокалиста

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июл 2018 : 		 Рассказ о пинболл-машине IRON MAIDEN

26 июл 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2018 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN судится с группой

4 июл 2018 : 		 Официальное видео из тура IRON MAIDEN

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

7 июн 2018 : 		 Видео из тура IRON MAIDEN

5 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о своей установке
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IRON MAIDEN получили две награды



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IRON MAIDEN были удостоены двух наград The Rocks 2019 от Planet Rock в номинациях "Best British Band" и "Best Live Band". Менеджер группы, Rod Smallwood, прислал видео, в котором говорится о том, насколько для группы важна победа во второй из них.

IRON MAIDEN Win





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