IRON MAIDEN получили две награды



IRON MAIDEN были удостоены двух наград The Rocks 2019 от Planet Rock в номинациях "Best British Band" и "Best Live Band". Менеджер группы, Rod Smallwood, прислал видео, в котором говорится о том, насколько для группы важна победа во второй из них.













