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Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не планируем уходить на покой»



Во время появления в недавнем эпизоде радиошоу Full Metal Jackie вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson обсудил долголетие группы, а также её привлекательность для разных поколений. Он сказал:



«Мы не планируем уходить на покой, правда. Я думаю, что мы скорее всего скончаемся на сцене. Бывают места для смерти и похуже. Но нет, мы не планируем уходить на покой. Мы всё ещё продолжаем работать с большим количеством энергии и энтузиазма, так что я не могу дождаться момента, когда мы снова соберёмся с другими ребятами, чтобы начать репетировать для предстоящего тура.



Что касается наших поклонников, то их у нас уже несколько поколений. Даже на своих выступлениях я могу шутить о возрасте аудитории только потому, что половина аудитории, например, моего возраста, а другая половина аудитории часто намного моложе. Так что это прекрасно. Существует взаимодействие поколений. И, конечно, на концертах MAIDEN этого ещё больше — акцент на этом. И огромное количество женщин. Это потрясающе. Потому что всегда было клише, когда я начинал в начале 80-х, что хэви-металл мизогиничен, в нём доминируют мужчины... Но нет, это неправда. Есть множество девушек-фанаток хэви-металла».













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