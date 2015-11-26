сегодня



NFT от IRON MAIDEN



По сообщению Billboard, Funko и Worldwide Asset eXchange (WAX) 30 сентября представит 44 Digital Pop! NFT-маскота IRON MAIDEN.



NFT Eddie будут доступны в наборах, содержащих 5 цифровых "Pops!" и 15 цифровых "Pops!", по цене от $9,99. Всего будет доступно 24 000 комплектов, а максимальный лимит на одну транзакцию составляет $30. Для покупки NFT потребуется кошелек Worldwide Asset eXchange (WAX).







</div>





+0 -4



просмотров: 556

