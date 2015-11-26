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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира



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В рамках недавнего разговора с "The Rock Show With Johnnie Walker" гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith выбрал в номинации "Rock God" Paul'a Rodgers'a:

«FREE была, пожалуй, моей любимой группой, когда я рос. Я их любил, и до сих пор люблю пафосный блюз-рок 70-х.

Однажды я с ним встречался. Я договорился с отцом о том, чтобы он посетил врача в городе. У него были кое-какие проблемы со здоровьем; это было в 90-х. Я, как обычно, опаздывал к врачу, а отец был в комнате ожидания. И когда я приехал туда, мой отец разговаривал не с кем иным, как с Paul'ом Rodgers'ом. Отец повернулся ко мне и сказал: "О, Adrian, как обычно, опоздал". Но я разговаривал с этим милым молодым человеком. Он полагает, что он немного певец. А любимым певцом моего отца был Перри Комо, так что он понятия не имел, кто такой Paul Rodgers. И я просто подумал, что это было прекрасно».

IRON MAIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi


9 фев 2021, 19:07		Что-то мне подсказывает, что бо́льшая часть читателей Дарксайда, к сожалению, даже не слышали, ни кто такой Paul Rodgers, ни кто такие Free...


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