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Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира



В рамках недавнего разговора с "The Rock Show With Johnnie Walker" гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith выбрал в номинации "Rock God" Paul'a Rodgers'a:



«FREE была, пожалуй, моей любимой группой, когда я рос. Я их любил, и до сих пор люблю пафосный блюз-рок 70-х.



Однажды я с ним встречался. Я договорился с отцом о том, чтобы он посетил врача в городе. У него были кое-какие проблемы со здоровьем; это было в 90-х. Я, как обычно, опаздывал к врачу, а отец был в комнате ожидания. И когда я приехал туда, мой отец разговаривал не с кем иным, как с Paul'ом Rodgers'ом. Отец повернулся ко мне и сказал: "О, Adrian, как обычно, опоздал". Но я разговаривал с этим милым молодым человеком. Он полагает, что он немного певец. А любимым певцом моего отца был Перри Комо, так что он понятия не имел, кто такой Paul Rodgers. И я просто подумал, что это было прекрасно».







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