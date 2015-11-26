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Барабанщик IRON MAIDEN : «Ожидания фанатов — только их проблемы»



Nicko McBrain в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как группа балансирует между своим творческим процессом и ожиданиями фанатов:



«Конечно, у нас самые лучшие фанаты в мире. У нас лучшие критики, и у нас есть некоторые из самых глупых критиков в мире. Но я должен быть честен: мы очень эгоистичная, целеустремлённая группа. Мы любим наших фанатов. Когда мы отправляемся в турне, мы думаем о вас, ребята: "Что вы хотите увидеть?" Но это не главная мотивация. Потому что если вы потеряетесь в этом мире... "Что, по-вашему, хотят увидеть все эти фанаты?"... В разных частях света у вас будут разные фанаты и разное отношение. Вы все одна большая семья, но, скажем, Южная Америка... Они могут захотеть услышать определённые старые песни или что-то ещё. Но с точки зрения альбома, когда мы пойдём в студию, простите, никто о вас там даже на миллисекунду не задумается. Пожалуйста, не обижайтесь, никто из нас — ни о ком из вас. Мы просто пишем то, что мы — в тот момент в студии в том окружении и в том состоянии, в каком мы находимся, — придумали. На творцов оказывается большое давление, но мы все, как правило, способны втягивать это давление в себя. Как у атомной бомбы, у нас есть ядро, а потом мы взрываемся в песне. Как только песня написана, MAIDEN оживают, и мы делаем её своей.



Фанаты, мы действительно думаем о вас в первую очередь, но только когда организуем туры и визуальную сторону процесса. Однако в действительности мы очень эгоистичны. Мы делаем это для себя. И мы практически знаем, что вам нравится, так что тут-то вы, ребята, и вступаете в игру».







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