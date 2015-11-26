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Iron Maiden

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19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

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16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

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16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

8 май 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили все выступления в 2020 году

7 май 2020 : 		 Концерты IRON MAIDEN в России отменены

6 май 2020 : 		 Новый футбольные футболки от IRON MAIDEN

6 май 2020 : 		 Что гитарист IRON MAIDEN делает на карантине

6 май 2020 : 		 Вышла статуя IRON MAIDEN "Eddie X The Chinese Dragon"

4 май 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет летом

21 апр 2020 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Следуйте инструкциям местных властей»

7 апр 2020 : 		 Выступления IRON MAIDEN в Японии отменены

26 мар 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

20 мар 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили выступления в Австралии и Новой Зеландии

20 мар 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о первой песне, которую разучил

12 мар 2020 : 		 IRON MAIDEN выпускают новые сорта пива

19 фев 2020 : 		 ADRIAN SMITH о возвращении в IRON MAIDEN
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Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»



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Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith, занимающийся раскруткой своей новой книги, ответил на вопрос о Мартине Бёрче, скончавшемся девятого августа:

«Во-первых, мне было очень печально услышать эти новости. Я был просто в шоке, правда, он ведь ещё молодой. Ему был всего 71 год».

Он также вспомнил о первой встрече с Мартином, когда они работали над альбомом "Killers":

«У него был богатый послужной список, ведь до нас он работал с PURPLE и SABBATH. Он был классный, но сначала мы его немного побаивались из-за той самой репутации.

И до этого я никогда не был в студии и не записывал альбомы. Я к тому, что от волнения почти не ел неделю до этого. Но у него был невероятный авторитет из-за его репутации».

IRON MAIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flaming


19 авг 2020, 11:14		9 дней.

Эд нашел очень точное слово - "шокирован". Совпадает с моими ощущениями. Известие крайне неприятно кольнуло, как и в день смерти Лемми. Фундамент любимой музыки получил вторую трещину, очень жаль.
А на голову пыхающего черта вверху можно было бы надеть рыцарский шлем на пару дней, как фуражку Лемми 4 года назад.
Но видимо отчего-то не получилось, ладно.


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