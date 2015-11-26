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Гитарист IRON MAIDEN : «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith, занимающийся раскруткой своей новой книги, ответил на вопрос о Мартине Бёрче, скончавшемся девятого августа:



«Во-первых, мне было очень печально услышать эти новости. Я был просто в шоке, правда, он ведь ещё молодой. Ему был всего 71 год».



Он также вспомнил о первой встрече с Мартином, когда они работали над альбомом "Killers":



«У него был богатый послужной список, ведь до нас он работал с PURPLE и SABBATH. Он был классный, но сначала мы его немного побаивались из-за той самой репутации.



И до этого я никогда не был в студии и не записывал альбомы. Я к тому, что от волнения почти не ел неделю до этого. Но у него был невероятный авторитет из-за его репутации».







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