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*Новое видео SLIPKNOT 35
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*Новая песня BLUT AUS NORD 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Iron Maiden

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8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

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20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

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12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

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31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

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6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN
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|||| 13 июн 2023

Видео с выступления IRON MAIDEN



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Видео с выступления IRON MAIDEN, состоявшегося 11 июня на Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Germany, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Caught Somewhere In Time
02. Stranger In A Strange Land
03. The Writing On The Wall
04. Days Of Future Past
05. The Time Machine
06. The Prisoner
07. Death Of The Celts
08. Can I Play With Madness
09. Heaven Can Wait
10. Alexander The Great
11. Fear Of The Dark
12. Iron Maiden

Encore:

13. Hell On Earth
14. The Trooper
15. Wasted Years




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