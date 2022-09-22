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DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson стал очередным объектом своеобразной практики бросания мягких игрушек Dr. Simi в качестве подарка артистам на сцене во время массовых мероприятий в Мексике.



Во время выступления со своими коллегами по группе 7 сентября в Foro Sol в Мехико Dickinson обратил внимание на плюшевую игрушку Dr. Simi, которую бросил на сцену один из посетителей концерта. Хотя поначалу казалось, что он не понимает, что представляет собой эта кукла, он быстро воспользовался подсказкой зрителей и решил потанцевать с игрушкой и даже заставил её «спеть».



Куклы Dr. Simi — это плюшевые доктора, которые также известны как официальный талисман мексиканской аптечной сети Farmacias Similares. Dr. Simi с белыми усами, в докторском халате и милой улыбкой существует уже достаточно давно, представляя собой знаменитого главу аптечной сети Виктора Гонсалеса Торреса.



Игрушки Dr. Simi стали своего рода мемом для мексиканских поклонников музыки, которые бросают их своим любимым артистам во время концертов, чтобы поприветствовать их в стране.



















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