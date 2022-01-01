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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN не против своей замены



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson сказал, что не будет против своей замены, если не сможет петь:

«Если завтра я не буду ощущать себя способным спеть более четырёх песни за вечер, я скажу ребятам, чтобы они продолжали и нашли мне преемника. Я буду выходить время от времени, а остальное будет исполнять новый вокалист. Если вы вспомните о Keith'е Richards'e, страдающего от артрита, — он не на пике формы каждый вечер, но его поддерживают другие гитаристы. Это THE ROLLING STONES. И я не думаю, что это кого-то расстраивает. В любом случае, всё, что я сказал, не произойдёт».

Брюс также отверг идею однажды выступить в качестве голограммных копий в стиле ABBA:

«Это же реально адок. Я совершенно не понимаю, какой в этом смысл?!»




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