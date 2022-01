19 янв 2022



Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком



Bruce Dickinson подтвердил, что IRON MAIDEN планируют провести турне, в ходе которого полностью исполнят свой новый альбом "Senjutsu".



63-летний вокалист обсудил будущие гастрольные планы IRON MAIDEN во время появления в последнем эпизоде подкаста "Talk Is Jericho", который ведёт фронтмен FOZZY и суперзвезда рестлинга Chris Jericho.



Bruce, в частности, сказал:



«План, которым мы располагаем, — это не секрет. И я думаю, все уже говорили об этом: я надеюсь, мы исполним весь альбом ["Senjutsu"] от начала до конца, но не в этот раз. И мы все понимаем, что это, возможно, понравится действительно ярым фанатам, а другие скажут: "Хммм, я не пойду смотреть на это". Так что ответ заключается в том, чтобы играть на небольших площадках, которые будут заполнены только нашими убеждёнными фанатами. Потому что всё дело в музыке».



Dickinson уточнил, что этап тура IRON MAIDEN "Legacy Of The Beast", начало которого запланировано на конец мая в Загребе, Хорватия, будет снова сфокусирован в основном на сет-листе любимых фанатами песен, охватывающем несколько десятилетий:



«За тур "Legacy Of The Beast" люди заплатили деньги, чтобы увидеть шоу "Legacy Of The Beast", со "Спитфайрами", огнемётами, "Икарами" и всем, что к этому прилагается. Так что они получат всё это. Но первые три трека, вероятно, будут первыми песнями из альбома "Senjutsu". "The Writing On The Wall" они уже знают, так что все должны знать первые три трека. И я думаю, что заглавный трек "Senjutsu" — это отличная вступительная песня — очень драматичная. А потом, как только мы её исполним, — а у нас будут декорации к ней — как только мы её исполним, то сразу вернёмся в мир "Legacy". Но я думаю, что "The Writing On The Wall" будет отличной песней — песней, которую поёт толпа. Вы можете себе это представить? Это будет фантастика».



Bruce вспомнил о том, что IRON MAIDEN разозлили некоторых фанатов, когда решили исполнить 75-минутный альбом "A Matter Of Life And Death" во время тура в 2006 году, лишив аудиторию величайших хитов, ради которых они пришли:



«Никто не обязан покупать билет. Если вы не хотите слышать и видеть, как мы играем вживую весь новый альбом, не покупайте билет. Это и ёжику понятно. Так что учитывайте это и не жалуйтесь, что группа сделала то, что обещала».













