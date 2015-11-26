Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 45
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 24
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN

22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»
Показать далее
| - |

|||| 19 янв 2022

Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком



*
zoom
*
* *
Bruce Dickinson подтвердил, что IRON MAIDEN планируют провести турне, в ходе которого полностью исполнят свой новый альбом "Senjutsu".

63-летний вокалист обсудил будущие гастрольные планы IRON MAIDEN во время появления в последнем эпизоде подкаста "Talk Is Jericho", который ведёт фронтмен FOZZY и суперзвезда рестлинга Chris Jericho.

Bruce, в частности, сказал:

«План, которым мы располагаем, — это не секрет. И я думаю, все уже говорили об этом: я надеюсь, мы исполним весь альбом ["Senjutsu"] от начала до конца, но не в этот раз. И мы все понимаем, что это, возможно, понравится действительно ярым фанатам, а другие скажут: "Хммм, я не пойду смотреть на это". Так что ответ заключается в том, чтобы играть на небольших площадках, которые будут заполнены только нашими убеждёнными фанатами. Потому что всё дело в музыке».

Dickinson уточнил, что этап тура IRON MAIDEN "Legacy Of The Beast", начало которого запланировано на конец мая в Загребе, Хорватия, будет снова сфокусирован в основном на сет-листе любимых фанатами песен, охватывающем несколько десятилетий:

«За тур "Legacy Of The Beast" люди заплатили деньги, чтобы увидеть шоу "Legacy Of The Beast", со "Спитфайрами", огнемётами, "Икарами" и всем, что к этому прилагается. Так что они получат всё это. Но первые три трека, вероятно, будут первыми песнями из альбома "Senjutsu". "The Writing On The Wall" они уже знают, так что все должны знать первые три трека. И я думаю, что заглавный трек "Senjutsu" — это отличная вступительная песня — очень драматичная. А потом, как только мы её исполним, — а у нас будут декорации к ней — как только мы её исполним, то сразу вернёмся в мир "Legacy". Но я думаю, что "The Writing On The Wall" будет отличной песней — песней, которую поёт толпа. Вы можете себе это представить? Это будет фантастика».

Bruce вспомнил о том, что IRON MAIDEN разозлили некоторых фанатов, когда решили исполнить 75-минутный альбом "A Matter Of Life And Death" во время тура в 2006 году, лишив аудиторию величайших хитов, ради которых они пришли:

«Никто не обязан покупать билет. Если вы не хотите слышать и видеть, как мы играем вживую весь новый альбом, не покупайте билет. Это и ёжику понятно. Так что учитывайте это и не жалуйтесь, что группа сделала то, что обещала».

BRUCE DICKINSON Says IRON MAIDEN Will Perform Entire 82-Minute





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

flagofhate


20 янв 2022, 00:02		Да ладно?
Достаточно парочки вещей: The Time Machine и Hell On Earth.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 119

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом