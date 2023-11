сегодня



IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием



Прошло 40 лет с момента выхода новаторского четвертого студийного альбома IRON MAIDEN "Piece Of Mind". Вышедший в 1983 г., "Piece Of Mind" стал первым альбомом группы, вошедшим в двадцатку лучших альбомов американского Billboard и занявшим 14-е место, получив в США платиновый сертификат RIAA.



Этой осенью пионеры металла в сотрудничестве с издательством Z2, отмеченным наградами, выпустили мультиплатиновый альбом "Piece Of Mind" в виде книги. Книга "Iron Maiden: Piece Of Mind", поступившая в продажу во вторник, 21 ноября, представляет собой потрясающее послание к поклонникам одной из самых знаменитых металлических групп в истории музыки. Эта памятная книга, открывающаяся предисловием "Piece Of Mind At 40", написанным вечно актуальным менеджером группы Rod Smallwood, наполнена комиксами, иллюстрациями и отзывами известных писателей, художников, актеров и музыкантов, и является ярким свидетельством живой легенды, которой является IRON MAIDEN.



Невероятное произведение, раздвигающее границы печатного производства и презентации, негабаритные издания "Iron Maiden: Piece Of Mind" в формате deluxe и asylum заключены в клэш-кейс с замковым механизмом. Знаковый талисман MAIDEN Эдди рычит и огрызается из-за вырезанных на дверях убежища решеток, но задвижка призвана держать его в надежном заточении! Однако, когда читатель осмелится открыть книгу, он будет в восторге от того, как Эдди освободится от своих оков и смирительной рубашки!



Bruce: «Когда впервые возникла идея создания графического романа, посвященного 40-летию альбома "Piece Of Mind", я почувствовал, что это идеальное средство для того, чтобы выйти за рамки песен и создать новые сюжетные линии и новые измерения с помощью короткого повествования и образов. В случае с "Revelations" это позволило мне добавить больше слоев и измерений к текстам песен и придать им новый поворот.



Не менее интересно было собрать вместе лучших писателей и иллюстраторов в индустрии, которые являются настоящими поклонниками группы, чтобы добавить свои собственные творческие идеи, вдохновленные песнями, Эдди и самим альбомом. Z2 проделали огромную работу, собрав все это вместе, чтобы создать нечто большее, чем просто графический роман. Это то, что я считаю произведением искусства».



Собрав звездную команду для создания новых интерпретаций самого важного альбома в мире музыки, "Iron Maiden: Piece Of Mind" содержит оригинальные истории для каждой из девяти композиций альбома, включая "Where Eagles Dare", написанную Steven Grant ("The Punisher") и проиллюстрированную Carson Thorn ("Batman The Barbarian"); "Revelations", написанный Bruce Dickinson ("Revelations" - первый трек в истории MAIDEN, авторство которого принадлежит исключительно Dickinson) совместно с Tony Lee ("Doctor Who") и проиллюстрированный Damien Worm ("The October Faction"); "Flight Of Icarus" номинанта на премию Айснера Ivan Brandon ("24Seven", "Viking"), проиллюстрированный Francesco Dossena ("Dylan Dog"); "Die With Your Boots On" от режиссера и сценариста Sacha Gervasi, лауреата премии "Эмми", с иллюстрациями Christian Rosado; "The Trooper" от Antony Johnston ("Atomic Blonde"), иллюстрированный Staz Johnson ("Rogue Trooper"); "Still Life" от Leah Moore и John Reppion ("Conspiracy Of Ravens"), иллюстрированный John Pearson ("Mindset"); "Quest For Fire" от авторитета металла Brian Posehn (писатель, комик, актер), с иллюстрациями Michael Avon Oeming ("Powers"); "Sun And Steel" от многократного номинанта Всемирной премии фэнтези Chris Roberson ("iZombie"), с иллюстрациями Danijel Žeželj ("Luna Park"); и "To Tame A Land", написанная и проиллюстрированная Alison Sampson ("Hit-Girl"). Кроме того, между каждой историей в книге помещены оригинальные иллюстрации известных иллюстраторов: Montos, Ghoulish Gary, Steve Chanks, Jan Meininghaus, Kyle Hotz, Jay Geldhof, Darin Hazmat, Travis Knight, Akirant и Nat Jones.



Josh Bernstein, президент компании Z2, сказал: "Путь к сотрудничеству с IRON MAIDEN начался для сотрудников Z2 более 40 лет назад, как на наших проигрывателях, так и в наших блокнотах для эскизов. Влияние IRON MAIDEN на искусство, музыку и культуру неизмеримо, и получить возможность вместе с группой и ее менеджментом воспеть легенду и историю "Piece Of Mind" - это честь, к которой мы отнеслись с должным вниманием. Я надеюсь, что фэнам понравится то, что стало невероятным глобальным любовным письмом к IRON MAIDEN".



О влиянии "Piece Of Mind" и IRON MAIDEN на творческое сообщество свидетельствуют содержащиеся в нем отзывы звезд, в том числе Саймона Гэллапа (THE CURE), легенды AEW Chris Juricho, суперзвезды ММА Джоша Барнетта, многократного номинанта на премию "Грэмми" и обладателя премии "За жизненные достижения" Чака Ди, режиссера Йонаса Окерлунда, обладателя премии "Грэмми", и многократного номинанта на премию "Грэмми" гитариста ANTHRAX Scott'a Ian'a.



Редактор, удостоенный премий "Айснер" и "Харви", Rantz Hoseley рассказал о проекте в соответствующем контексте:



«Если бы вы сказали мне, когда я в 16 лет улизнул из дома, чтобы посмотреть тур "Piece Of Mind" в Спокане, что 40 лет спустя я буду работать над этим трибьютом... да еще и получу рассказ от самого Bruce Dickinson'а?! Что ж, это один из тех редких и драгоценных моментов в творческой карьере, когда ты буквально сталкиваешься с тем, что твои юношеские мечты сбываются. То, что MAIDEN доверили мне редактировать эту книгу, было честью и привилегией всей жизни!»



Приобрести "Iron Maiden: Piece Of Mind" коллекционеры смогут в пяти вариантах, включая вариант с обложкой "The Trooper", выполненной многократным номинантом премии Eisner J.G. Jones ("Y: The Last Man"), asylum-издание с обложкой, выполненной многократным лауреатом премии Society Of Illustrators Jason Edmiston, вариант с обложкой "Die With Your Boots On", выполненной Dan Mumford, а также с вариантом обложки "The Flight Of The Icarus", созданной номинантом премии Eisner Martin Simmonds ("The Department Of Truth") с дополнительной иллюстрацией "The Trooper", выполненной известным художником-плакатистом Travis Knight.



Z2 представляет несколько коллекционных изданий "Iron Maiden: Piece Of Mind" - идеальный вариант для книжной полки убежденного фаната:



* The standard edition graphic novel (HC) with cover art by Dan Mumford ($40.00).

* The Flight Of Icarus Edition featuring the standard edition graphic novel (HC) with cover art by Martin Simmonds — limited to only 3,000 copies and exclusive to Independent Comic Shops ($40.00).

* The Trooper Edition featuring the standard edition graphic novel (HC) with cover art by J.G. Jones — limited to 500 copies and exclusive to Project M/Revolver magazine ($40.00).

* The Trooper Cutaway Edition featuring the standard edition graphic novel (HC) with cover art by Travis Knight — limited to 666 copies and exclusive to Rockabilia.com ($40.00).

* Deluxe Edition including the oversized graphic novel (HC) with bonus pages and a pop-up insert featuring cover art by Jason Edmiston encased in the "Piece Of Mind" Asylum Clamshell box with locking Cell Door Action and three (3) "Piece Of Mind" Art Prints Triptych set by Hydro 74, ($150.00) — web site only.

* And for the true collector, Z2 offers The Asylum Edition which includes the oversized graphic novel with bonus pages and a pop-up insert featuring cover art by Jason Edmiston, encased in the "Piece Of Mind" Asylum Clamshell box with locking Cell Door Action, three (3) "Piece Of Mind" Art Prints Triptych set by Hydro 74, one (1) 1983 "Piece Of Mind" replica concert ticket, one (1) "Die With Your Boots On" Art Print, signed and numbered by Dan Mumford (only available to the first 500 orders),four (4) IRON MAIDEN Collectors Cards in a display case featuring the works of Dan Mumford, Jason Edmiston, J.G. Jones, and Martin Simmonds ($300.00). Additionally, The Asylum Edition includes one (1) Eddie Asylum Model Kit, which will be shipped separately.







