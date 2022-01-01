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Iron Maiden

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|||| 27 фев 2022

BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO



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Во время ответов на вопросы во время выступления 11 февраля в The Vic Theatre в Чикаго, штат Иллинойс, Bruce'a Dickinson'a спросили, почему IRON MAIDEN всегда используют песню UFO "Doctor Doctor" в качестве музыкального вступления на своих концертах перед выходом на сцену. Он ответил:

«В этом есть дополнительное преимущество: все знают, что мы включаем "Doctor Doctor" перед выходом на сцену, поэтому перед выступлением эта композиция и звучит в течение пяти минут. Это великолепно, поэтому люди говорят: "О, быстро". Выходят из туалета, выпивают последнюю пинту, идут на свои места. Играет "Doctor Doctor". Всё начнётся через пару минут. И для гастрольной команды это тоже замечательно. Из серии: "Хватит передёргивать в туалете. Вытри зад"».

Watch: BRUCE DICKINSON Explains Why IRON MAIDEN Uses UFO





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КомментарииСкрыть/показать 5 )
27 фев 2022, 17:41
Я думаю это большая ошибка. Нужно перед выступлением включать группу Пилигрим песню Слава России. А еще неплохо бы пару каверов на ЧЕРНЫЙ КУЗНЕЦ.
27 фев 2022, 18:38
что бы все убегали?
27 фев 2022, 18:59
Starscream ошибкой было то,что Ковалева вместо Блэйза не взяли в 94-м.
27 фев 2022, 21:54
сарказм это фирма от дарксайд
27 фев 2022, 22:02
"Хватит передёргивать в туалете. Вытри зад" - и тут Брюс стал вспоминать, не сболтнул ли он лишнего


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