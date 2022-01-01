27 фев 2022



BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO



Во время ответов на вопросы во время выступления 11 февраля в The Vic Theatre в Чикаго, штат Иллинойс, Bruce'a Dickinson'a спросили, почему IRON MAIDEN всегда используют песню UFO "Doctor Doctor" в качестве музыкального вступления на своих концертах перед выходом на сцену. Он ответил:



«В этом есть дополнительное преимущество: все знают, что мы включаем "Doctor Doctor" перед выходом на сцену, поэтому перед выступлением эта композиция и звучит в течение пяти минут. Это великолепно, поэтому люди говорят: "О, быстро". Выходят из туалета, выпивают последнюю пинту, идут на свои места. Играет "Doctor Doctor". Всё начнётся через пару минут. И для гастрольной команды это тоже замечательно. Из серии: "Хватит передёргивать в туалете. Вытри зад"».













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