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Iron Maiden

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14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

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Анимационное видео IRON MAIDEN



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Val Andrade представил своё новое творение на композицию IRON MAIDEN — на этот раз на "The Educated Fool".

IRON MAIDEN Animator VAL ANDRADE Releases New Cartoon For Virtual XI Track "The Educated Fool"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

deePress


14 фев 2022, 20:14		одна из любимейших песен. вообще материал этого альбома мне очень нравится, вот запись не очень

gravitgroove


14 фев 2022, 20:38		В любом случае этот трэк продуман грамотнее в плане аранжировки и мелодически (имхо) многократно луучше, чем то, что они заиграли с DOD. Ясно, что этот трэк, да как и меогое с XFactor, а не только Virtua XI выдержано в стилистики стиля FOD


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