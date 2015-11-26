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Анимационное видео IRON MAIDEN



Val Andrade представил своё новое творение на композицию IRON MAIDEN — на этот раз на "The Educated Fool".

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