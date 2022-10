сегодня



IRON MAIDEN объявили даты нового тура



IRON MAIDEN объявили первые даты нового тура "The Future Past Tour", в рамках которого группа планирует исполнить ранее не игравшийся материал из последнего студийного альбома, а также сосредоточиться на альбоме 1986 года Somewhere In Time:



June

13 - Tauron Arena - Krakow, Poland

19 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland

24 - 3Arena - Dublin, Ireland

26 - Ovo Hydro - Glasgow, Scotland

28 - First Direct Arena - Leeds, England

30 - AO Arena - Manchester, England





July

3 - Motorpoint Arena - Nottingham, England

4 - Utilita Arena - Birmingham, England

7 - O2 Arena - London, England

11 - Ziggo Dome - Amsterdam, Netherlands

13 - Sportpaleis - Antwerp, Belgium

15 - The Return of the Gods Festival - Milan, Italy







