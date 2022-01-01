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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
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Iron Maiden

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6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

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6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

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8 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN выпускают монету

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

25 май 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

23 май 2022 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

19 май 2022 : 		 Новая книжка-раскраска от IRON MAIDEN

5 апр 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

4 апр 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN
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IRON MAIDEN объявили даты нового тура



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IRON MAIDEN объявили первые даты нового тура "The Future Past Tour", в рамках которого группа планирует исполнить ранее не игравшийся материал из последнего студийного альбома, а также сосредоточиться на альбоме 1986 года Somewhere In Time:

June
13 - Tauron Arena - Krakow, Poland
19 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland
24 - 3Arena - Dublin, Ireland
26 - Ovo Hydro - Glasgow, Scotland
28 - First Direct Arena - Leeds, England
30 - AO Arena - Manchester, England


July
3 - Motorpoint Arena - Nottingham, England
4 - Utilita Arena - Birmingham, England
7 - O2 Arena - London, England
11 - Ziggo Dome - Amsterdam, Netherlands
13 - Sportpaleis - Antwerp, Belgium
15 - The Return of the Gods Festival - Milan, Italy

IRON MAIDEN Announce First Shows Of 2023's The Future Past Tour; Video Trailer




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