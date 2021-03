Новые пазлы IRON MAIDEN

сегодня



Zee Productions анонсировали выпуск новых пазлов IRON MAIDEN — на этот раз будут доступны пазлы на основе оформления "Brave New World", "Dance Of Death", "A Matter Of Life And Death", "The Final Frontier" и "Stranger In A Strange Land". Каждый состоит из 500 элементов.







