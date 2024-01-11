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Iron Maiden

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|||| 11 янв 2024

Бывший гитарист IRON MAIDEN хотел бы попасть с группой в Зал славы рок-н-ролла



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В новом интервью для Dr. Music бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton в очередной раз прокомментировал выдвижение группы в Зал славы рок-н-ролла в 2021 и 2023 годах.

Хотя IRON MAIDEN имеют право на вступление в Зал славы рок-н-ролла с 2004 года, Stratton и несколько других бывших и нынешних участников группы были номинированы только два раза.

Stratton рассказал в интервью:

«Во время локдауна, когда я узнал о номинации в Зал славы, я разговаривал по телефону со Steve'ом, басистом IRON MAIDEN Steve'ом Harris'ом, и он ничего не сообщил об этом.

Я сказал: "Слушай, Steve, я соглашусь с любым решением группы, с любым решением менеджмента. Для меня большая честь быть номинированным в Зал славы рок-н-ролла. Я всегда готов прийти и забрать свою награду один, если ты не хочешь идти. [Смеётся]. Я всегда могу пойти один.

Но я уважаю их решения и их чувства. Я должен с этим согласиться. Есть вещи, с которыми я могу соглашаться и не соглашаться, но их решение остаётся за ними — окончательное решение принимают группа и менеджмент, и я должен соблюдать эти договоренности. Но я всё равно очень горжусь тем, что меня номинировали».

Когда интервьюер поинтересовался о возможности выступления Stratton'a со своей бывшей группой на гипотетическом вступлении в Зал славы, Dennis ответил:

«Это все ещё входит в мой список желаний. Я сказал Steve'y: "У меня есть ещё одно желание в списке". Я сделал почти всё, что собирался сделать с 16 лет.

Сейчас мне 71 год, скоро будет 72. У меня есть ещё одно желание в списке. И я сказал Steve'y: "Ты знаешь, что это". Больше я ничего не сказал».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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11 янв 2024
gravitgroove
Надеюсь, будут первыми, кто публично откажется, если их туда захотят внести. Это будет оглушительно и сразу покажет кто есть кто в их сообществе.
12 янв 2024
ElectricRetard
gravitgroove, мне кажется всем кроме отбитых фанатов будет похуй. Залу Славы давно насрать кого выбирают, люди тоже давно поняли что смысла там нет.
12 янв 2024
gravitgroove
ElectricRetard, вопрос принципиальности. Абсолютно на все побарабану быть не может и не должно, как и этот зал для чего-то продолжает вводить определенных артистов, а иных игнорировать. И кто-то до сих пор мечтает туда войти (достаточно вспомнить Хэлфорда), сродни заполучить статуэтку "грэмми" (тоже давно такое себе, ничего по сути не определяющее, кроме коммерческого успеха).
12 янв 2024
Nord61
Интересный чувак... Сыграл только на первом альбоме, не написал ни единой ноты, был выпизжен на мороз из-за творческих и личных разногласий - и с чего-то решил, что Харриса как-то скребёт его фимозный "список желаний"..
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