11 янв 2024



Бывший гитарист IRON MAIDEN хотел бы попасть с группой в Зал славы рок-н-ролла



В новом интервью для Dr. Music бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton в очередной раз прокомментировал выдвижение группы в Зал славы рок-н-ролла в 2021 и 2023 годах.



Хотя IRON MAIDEN имеют право на вступление в Зал славы рок-н-ролла с 2004 года, Stratton и несколько других бывших и нынешних участников группы были номинированы только два раза.



Stratton рассказал в интервью:



«Во время локдауна, когда я узнал о номинации в Зал славы, я разговаривал по телефону со Steve'ом, басистом IRON MAIDEN Steve'ом Harris'ом, и он ничего не сообщил об этом.



Я сказал: "Слушай, Steve, я соглашусь с любым решением группы, с любым решением менеджмента. Для меня большая честь быть номинированным в Зал славы рок-н-ролла. Я всегда готов прийти и забрать свою награду один, если ты не хочешь идти. [Смеётся]. Я всегда могу пойти один.



Но я уважаю их решения и их чувства. Я должен с этим согласиться. Есть вещи, с которыми я могу соглашаться и не соглашаться, но их решение остаётся за ними — окончательное решение принимают группа и менеджмент, и я должен соблюдать эти договоренности. Но я всё равно очень горжусь тем, что меня номинировали».



Когда интервьюер поинтересовался о возможности выступления Stratton'a со своей бывшей группой на гипотетическом вступлении в Зал славы, Dennis ответил:



«Это все ещё входит в мой список желаний. Я сказал Steve'y: "У меня есть ещё одно желание в списке". Я сделал почти всё, что собирался сделать с 16 лет.



Сейчас мне 71 год, скоро будет 72. У меня есть ещё одно желание в списке. И я сказал Steve'y: "Ты знаешь, что это". Больше я ничего не сказал».







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