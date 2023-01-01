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Iron Maiden

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|||| 26 сен 2023

BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»



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В новом интервью музыкальному подкасту "Innersleeve" бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley рассказал о том, как он совмещает на своих концертах память о времени, проведённом в легендарной британской хэви-металлической группе, и популяризацию своего более позднего сольного творчества:

«В каком-то смысле мне очень повезло. До того, как я присоединился к IRON MAIDEN, я был их фанатом и знал, что происходит с вокалистами IRON MAIDEN и KISS, бывшими участниками KISS и подобных групп. Они всегда будут ассоциироваться с этой знаменитой группой. Если ты выступал с Ozzy или кем-то ещё подобного уровня, ты всегда будешь ассоциироваться с этими ребятами. Так что я был готов к этому. Я дружил с парнями из группы. Я и сейчас с ними дружу. Я хожу на концерты [басиста IRON MAIDEN] Steve'a Harris'a с его группой BRITISH LION. А ещё я дважды видел IRON MAIDEN во время этого тура и поздоровался с участниками. Так что мне невероятно повезло, что в выбранной мною профессии хэви-металлического певца у меня была самая лучшая в мире работа, работа номер один в моей профессии, а именно — я был вокалистом группы, которую я считаю самой важной хэви-металлической группой в мире. Мне очень повезло, что я получил эту возможность, что я провёл пять лет с IRON MAIDEN, записал два альбома, несколько B-сайдов — мне невероятно повезло.

Для меня это повод для гордости. Я оглядываюсь на свои корни в мире тяжёлого метала. Ронни Джеймс Дио, когда был жив, всегда признавал, откуда он родом. И для меня, как для металхэда и как для вокалиста в этом жанре, важно сказать: "Да, я родом оттуда. Это часть меня. Это сделало меня тем, кем я являюсь". Я не буду говорить: "Это не имеет ко мне никакого отношения". Нет, это часть меня. Я занимаюсь этим сейчас. Поэтому, когда вы послушаете [мой последний сольный альбом] "War Within Me", вы услышите огромное влияние IRON MAIDEN на моё сочинение песен, на мой голос — это влияние, которое пришло из тех времён, когда мы начинали деятельность WOLFSBANE, все эти элементы. Послушайте "War Within Me", и у вы сможете заметить это. Это борьба с суицидальными мыслями. Это взгляд на людей, которые преодолевают невозможное, и мысль: "Если они сделали это, может быть, есть шанс, что и я смогу". Так что это моё. Я люблю гитарные мелодии. Я люблю электрогитару. Я люблю двойные партии гитары. Я люблю мощные барабаны. Всё это есть на моём альбоме».




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