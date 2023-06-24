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Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла



В новом интервью Metal Hammer басист IRON MAIDEN Steve Harris сказал, что его особо не волнует вопрос о введении в Зал славы рок-н-ролла:



«Я никогда не переживал по этому поводу. Я ни за, ни против этого. Я не против этого или чего-то подобного, если музыкантов признают, это прекрасно. Однако меня это никогда не волновало.



Мы создавали свою музыку не для того, чтобы попасть в какой-то Зал славы или что-то в этом роде. И если бы за это голосовали фанаты, это было бы нормально. Но в данном случае не имеет значения, сколько фанатов проголосовало, это считается только как один голос. Так что на самом деле это ничего не значит. Я не знаю, как бы я к этому отнёсся, если бы нас действительно ввели в этот Зал славы».







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