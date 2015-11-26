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IRON MAIDEN продали 30 миллионов пинт



IRON MAIDEN и Robinsons Brewery отметили ещё одну важную веху в совместной истории — с момента выпуска в 2013 году было продано тридцать миллионов пинт пива Trooper. Это радостное событие случилось примерно на восьмой день рождения коллаборации.







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