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Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»



В новом интервью бразильскому изданию Rock Mania бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton рассказал о создании дебютного альбома группы, "Iron Maiden" 1980 года:



«Он был записан очень быстро. Не было особых раздумий по поводу препродакшна, потому что все песни уже были написаны. Всё, что нужно было сделать, это добавить гитары, а затем решить, кто какую партию будет исполнять из нас двоих с Dave'ом [Murray'ем, гитаристом IRON MAIDEN], чтобы сделать песни более объёмными, поработать над гармонией гитар и над тем, кто будет исполнять соло. И это было легко. Но альбом был записан очень быстро. Нравится это людям или нет, но продюсированием занимался Wil Malone. Лично для меня это потрясающе, потому что я очень польщён, что был частью этого эпического альбома. Но в то время, поскольку мы были очень молоды и всё было сделано очень быстро, мы не ожидали, что он получится таким, каким получился. Сорок с лишним лет спустя он всё ещё такой же потрясающий. Для меня большая честь, что я принимал участие в его создании, и так будет всегда, потому что он выдержал испытание временем. Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие».



На просьбу рассказать о своих лучших воспоминаниях о работе в IRON MAIDEN, Dennis ответил:



«Это гастроли и фанаты. Куда бы мы ни поехали в турне KISS, JUDAS PRIEST, мы были просто поражены масштабом поддержки этой группы, которая существовала всего шесть-девять месяцев. У нас была большая фэнбаза, куда бы мы ни поехали. Поездка с KISS на все эти масштабные концерты напомнила мне турне со STATUS QUO в 1970-е годы, но гастроли с KISS с таким количеством фанатов, аудиторией и большими стадионами — это было просто невероятно. Я видел футболки IRON MAIDEN, когда мы подъезжали к футбольному стадиону и смотрели в окно машины, автобуса или чего угодно, и когда мы видели все эти футболки IRON MAIDEN, мы думали... Мы были разогревающей группой, так что это было прекрасно».







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