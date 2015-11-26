11 авг 2021



IRON MAIDEN обсуждают новый альбом



IRON MAIDEN опубликовали видео, где Shirley, Harris и Dickinson обсуждают создание альбом "Senjutsu", премьера которого состоится третьего сентября.







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