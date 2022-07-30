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Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»



IRON MAIDEN опубликовали ролик, в котором рассказывается о том, как для группы проходит тур "Legacy Of The Beast".



Bruce: «Никогда не видел столько людей, которые наблюдали бы за шестью джентльменами на сцене, как в этом туре. Это удивительно. Сейчас мы в середине тура по Германии и везде аншлаги! Просто невероятно!»







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