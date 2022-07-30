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*Новое видео MEGADETH 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новое видео BEHEMOTH 13
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
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Iron Maiden

*



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Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»



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IRON MAIDEN опубликовали ролик, в котором рассказывается о том, как для группы проходит тур "Legacy Of The Beast".

Bruce: «Никогда не видел столько людей, которые наблюдали бы за шестью джентльменами на сцене, как в этом туре. Это удивительно. Сейчас мы в середине тура по Германии и везде аншлаги! Просто невероятно!»




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30 июл 2022
Exceptional
Неправильный перевод новости. Там говорится:

Bruce: «Никогда не видел столько грёбаных коксакеров, которые наблюдали бы за шестью джентльменами на сцене, как в этом туре. Это удивительно. Сейчас мы в середине тура по германской 3.14zdе и везде аншлаги! Ладушки. Ехай науйх!»
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