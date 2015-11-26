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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley



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BRUCE DICKINSON в рамках программы "Trunk Nation Virtual Invasion" ответил на вопрос, почему коллектив продолжает работу с продюсером Kevin'ом Shirley:

«Kevin — очень хороший продюсер; он очень хороший, знающий, техничный продюсер. Но с нами трудно работать. Я не работал с таким количеством групп, но я работал с достаточным количеством музыкантов, и я знаю, как люди обычно работают. Никто не работает так, как мы. Мы определённо единственные в своём роде. То, как всё устроено, все эти забавные протоколы, маленькая политика внутри группы. Не в плохом смысле — просто так всё устроено. Я представляю, что в THE ROLLING STONES всё примерно так же. Я представляю себе THE ROLLING STONES, это не похоже на работу с кем-то ещё. Это что-то из серии: "Что они сейчас делают?" Они всегда делают это по четвергам. И они делают это уже 45 лет; вот что они делают в четверг, и никто им не мешает. И с нами то же самое; у нас есть множество небольших странностей. Я не думаю, что мы могли бы работать как-то иначе.

Я записывал альбомы — я делал сольные альбомы и прочее, работая с [продюсером/гитаристом] Roy'ем [Z] и некоторыми замечательными музыкантами, и там работа строится более традиционным способом. И Adrian [Smith, гитарист MAIDEN] делал записи и работал более традиционным способом. Но нам как группе нужно собираться вместе, играть в большой комнате, шуметь и делать... Я имею в виду, что это старая школа. И когда люди говорят: "Вы похожи на рок-динозавров", я отвечаю: "Да. Да. Это хорошо. И это не плохо. Сколько динозавров осталось в мире? Если ты хочешь быть динозавром, то ты хочешь быть [тираннозавром] рексом. Чем вы кормите тираннозавра? Всем, что он захочет. Так и с продюсированием IRON MAIDEN — ты часть команды, но ты должен играть по нашим правилам. И есть много продюсеров, которые не смогли бы с этим справиться. Не то чтобы они были неспособны делать что-то, но они быстро бы натолкнулись на кирпичную стену с определёнными мнениями и практикой в студии».

BRUCE DICKINSON Explains Why IRON MAIDEN Keeps Working With Producer KEVIN SHIRLEY



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dem0niac


16 сен 2021, 12:25		Да будет срач!

vasinv1


16 сен 2021, 14:02		ну значит след пластинка тоже будет с ним записана.


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