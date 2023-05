сегодня



IRON MAIDEN открыли европейский тур



Выступлением 28 мая в Любляне, IRON MAIDEN открыли европейскую часть "The Future Past Tour":



01. Caught Somewhere In Time (first live performance since 1987)

02. Stranger In A Strange Land (first live performance since 1999)

03. The Writing On The Wall

04. Days Of Future Past (live debut)

05. The Time Machine (live debut)

06. The Prisoner (first live performance since 2014)

07. Death Of The Celts (live debut)

08. Can I Play With Madness (first live performance since 2014)

09. Heaven Can Wait (first live performance since 2008)

10. Alexander The Great (live debut)

11. Fear Of The Dark

12. Iron Maiden



Encore:



13. Hell On Earth (live debut)

14. The Trooper

15. Wasted Years







