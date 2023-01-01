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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
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Iron Maiden

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29 май 2023 : 		 IRON MAIDEN открыли европейский тур

5 май 2023 : 		 IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

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10 фев 2023 : 		 Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»

8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

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6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки

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23 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN

22 дек 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани

12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

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20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN
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IRON MAIDEN открыли европейский тур



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Выступлением 28 мая в Любляне, IRON MAIDEN открыли европейскую часть "The Future Past Tour":

01. Caught Somewhere In Time (first live performance since 1987)
02. Stranger In A Strange Land (first live performance since 1999)
03. The Writing On The Wall
04. Days Of Future Past (live debut)
05. The Time Machine (live debut)
06. The Prisoner (first live performance since 2014)
07. Death Of The Celts (live debut)
08. Can I Play With Madness (first live performance since 2014)
09. Heaven Can Wait (first live performance since 2008)
10. Alexander The Great (live debut)
11. Fear Of The Dark
12. Iron Maiden

Encore:

13. Hell On Earth (live debut)
14. The Trooper
15. Wasted Years




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