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Iron Maiden

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11 май 2021 : 		 IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР

24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

13 мар 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID

5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

13 фев 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы

9 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"

1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"
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IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР



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IRON MAIDEN стали четвёртыми в голосовании на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла. Tina Turner заняла первую строчку, Fela Kuti — вторую, The Go-Go — третью, а Foo Fighters — пятую.

IRON MAIDEN Finish In 4th Place In 2021 Rock & Roll Hall Of Fame Fan Vote



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

CosmicBear


11 май 2021, 14:13		Заслуженно. Без Fela Kuti (кстати, кто это?) не существовало бы музыки вообще.

С-м.

Brightsiderus


11 май 2021, 15:11		Cosmicbear, Фела Кути, также известен как Фела Аникулапо Кути или просто Фела — нигерийский мультиинструменталист, музыкант, композитор, один из основателей жанра афробит, представляющего собой сложную смесь джаза, фанка, ганского и нигерийского хайлайфа, психоделического рока и традиционных западноафриканских песен и ритмов.

Brightsiderus


11 май 2021, 15:12		Короче, благодаря БЛМ он попал туды

Санчез


11 май 2021, 15:14		>Короче, благодаря БЛМ он попал туды
эээх

gravitgroove


11 май 2021, 15:15		Даже и не знаю, pадоваться или быть pавнодушным. Всё-таки, суммаpно, группа, которая оказала наибольшее влияние в юные годы.

Brutan


11 май 2021, 15:17		Ну, Афробит не такой и мелкий жанр, чтоб его основатель не был бы номинирован, но да, имя не такое извесное для масс. Меня болше смущает что Foo Fighters так рядом к Мейденам ставят

Orgik


11 май 2021, 15:18		ЗСРнР - частная шарашка. Не обращайте внимания на это говно.

kircore


11 май 2021, 15:20		Тина Тёрнер. Королева рока. Вырос на её радикальных альбомах.

CosmicBear


11 май 2021, 15:27		Brightsiderus, послушал ради интереса. Смесь забавная, но не гремучая. Фоном послушать пойдёт.

gravitgroove


11 май 2021, 15:43		Это сейчас для тебя ничего в этом нет особенного, а тогда это была инновация, за то и чтят подобных аpтистов, даже если сpеднестатическому слушателю это не заходит.

smolet18-02-44


11 май 2021, 17:39		...Меня больше смущает что Foo Fighters так рядом к Мейденам ставят...

Согласен, не пойму что такого революционного они сделали

CosmicBear


11 май 2021, 17:41		gravitgroove, Зря. Древних артистов за их достижения можно чтить. В мой личный топ древностей входит Моцарт, а из афробита это Manu Dibango, со сборником Afro Soul Jazz From The Original Makossa Man которого я и сравнивал Fela Kuti, который каким-то чудным образом прошёл мимо меня.
Ничего инновационного я так и не услышал, но у него наверняка много почитателей, что тогда, что сейчас.

YNWA


11 май 2021, 19:32		Тина Тёрнер охуенна! "Private Dancer", "Break Every Rule" и альбом с Айком "Workin' Together" лучше ирон маиденов и фуфайхерсов вместе взятых.


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