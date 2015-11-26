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IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР



IRON MAIDEN стали четвёртыми в голосовании на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла. Tina Turner заняла первую строчку, Fela Kuti — вторую, The Go-Go — третью, а Foo Fighters — пятую.







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