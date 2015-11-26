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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
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*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
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Iron Maiden

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1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге
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|||| сегодня

Успехи в чартах IRON MAIDEN



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Новый релиз IRON MAIDEN "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City" попал на следующие позиции европейских чартов:

Belgium (Flanders): #10

Belgium (Wallonia): #7

The Netherlands: #14

Finland: #6

Germany: #6

Ireland: #29

Italy: #14

Norway: #12

Scotland: #4

Sweden: #5

U.K.: #7

Трек-лист:

01. Churchill's Speech

02. Aces High

03. Where Eagles Dare

04. 2 Minutes To Midnight

05. The Clansman

06. The Trooper

07. Revelations

08. For The Greater Good Of God

09. The Wicker Man

10. Sign Of The Cross

11. Flight Of Icarus

12. Fear Of The Dark

13. Iron Maiden

14. The Number Of The Beast

15. The Evil That Men Do

16. Hallowed Be Thy Name

17. Run To The Hills

IRON MAIDEN











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jack of Diamonds


1 дек 2020, 14:46		А мы все еще выясняли зачем они концерники выпускают

Санчез


1 дек 2020, 14:53		Jack of Diamonds, самый бред то. что какой то КОНЦЕРТНИК занимает места чартах, я понимаю там синглы, альбомы и сборники, но концертники...

Zodiac


1 дек 2020, 18:30		Санчез, так всегда занимали.
Что Live After Death Maiden был в чартах, что 101 Depeche Mode, что Made In Japan Deep Purple..


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