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Успехи в чартах IRON MAIDEN



Новый релиз IRON MAIDEN "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City" попал на следующие позиции европейских чартов:



Belgium (Flanders): #10



Belgium (Wallonia): #7



The Netherlands: #14



Finland: #6



Germany: #6



Ireland: #29



Italy: #14



Norway: #12



Scotland: #4



Sweden: #5



U.K.: #7



Трек-лист:



01. Churchill's Speech



02. Aces High



03. Where Eagles Dare



04. 2 Minutes To Midnight



05. The Clansman



06. The Trooper



07. Revelations



08. For The Greater Good Of God



09. The Wicker Man



10. Sign Of The Cross



11. Flight Of Icarus



12. Fear Of The Dark



13. Iron Maiden



14. The Number Of The Beast



15. The Evil That Men Do



16. Hallowed Be Thy Name



17. Run To The Hills

























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