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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



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Iron Maiden

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15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне

30 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»

18 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

12 июл 2022 : 		 Новые пазлы от IRON MAIDEN

8 июл 2022 : 		 IRON MAIDEN отменили концерт

15 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не против своей замены

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN выпускают монету

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

25 май 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

23 май 2022 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

19 май 2022 : 		 Новая книжка-раскраска от IRON MAIDEN

5 апр 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

4 апр 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN

28 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уходе из коллектива

11 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не планируем уходить на покой»

27 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO

18 фев 2022 : 		 Юбилейное издание IRON MAIDEN

14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN
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Концертное видео IRON MAIDEN



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"Stratego", новое концертное видео группы IRON MAIDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Senjutsu", выпущенного в сентябре.




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