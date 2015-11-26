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Iron Maiden

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13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер

11 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN обсуждают новый альбом

11 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN

5 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ух, как давно хотелось всё рассказать»

2 авг 2021 : 		 Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой

28 июл 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

22 июл 2021 : 		 RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN

19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»

3 июл 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос

3 июл 2021 : 		 Фигурка IRON MAIDEN выйдет в этом году

30 июн 2021 : 		 IRON MAIDEN выпускают кулер

16 июн 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют композицию IRON MAIDEN

8 июн 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

19 май 2021 : 		 IRON MAIDEN продали 30 миллионов пинт

17 май 2021 : 		 Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»

13 май 2021 : 		 IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво

11 май 2021 : 		 IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР

24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN
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Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер



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IRON MAIDEN тиражом 2021 экзепляр выпустят специальный бокс-сет нового альбома, который будет доступен только для членов официального фэн-клуба. Стоимость издания — 333 фунта / 400 евро / 450 долларов. Продажи стартуют 13 августа. В него входит:

- The CD digipak version of Senjutsu
- The Blu-Ray digipak of "The Writing On The Wall", including a making-of video and sleeve notes
- A decorated board portfolio containing the following:
* A Japanese hanko-style Eddie stamp, made of teak and engraved, in an engraved teak case
* An exclusive Mark Wilkinson print, signed and stamped by the man himself
* A unique artwork print in Japan's Ukiyo-e tradition illustrated by Masumi Ishikawa, who previously created 2 pieces of Iron Maiden ukiyo-e works
- An Eddie lenticular
- A Japanese-style tsuba - a decorated metal sword hilt typically worn by the Samurai
- A Senjutsu Eddie pendant necklace
- A printed canvas banner with wooden ends
- And last but not least, a certificate of authenticity presented in an envelope inspired by Japanese celebratory Shugi Bukuro envelopes and featuring an intricate bow: a mizuhiki.

Трейлер доступен ниже.

IRON MAIDEN - More Content Details Revealed For Senjutsu Limited Edition Collectors Box; Video Preview



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