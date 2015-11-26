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Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN : Трейлер



IRON MAIDEN тиражом 2021 экзепляр выпустят специальный бокс-сет нового альбома, который будет доступен только для членов официального фэн-клуба. Стоимость издания — 333 фунта / 400 евро / 450 долларов. Продажи стартуют 13 августа. В него входит:



- The CD digipak version of Senjutsu

- The Blu-Ray digipak of "The Writing On The Wall", including a making-of video and sleeve notes

- A decorated board portfolio containing the following:

* A Japanese hanko-style Eddie stamp, made of teak and engraved, in an engraved teak case

* An exclusive Mark Wilkinson print, signed and stamped by the man himself

* A unique artwork print in Japan's Ukiyo-e tradition illustrated by Masumi Ishikawa, who previously created 2 pieces of Iron Maiden ukiyo-e works

- An Eddie lenticular

- A Japanese-style tsuba - a decorated metal sword hilt typically worn by the Samurai

- A Senjutsu Eddie pendant necklace

- A printed canvas banner with wooden ends

- And last but not least, a certificate of authenticity presented in an envelope inspired by Japanese celebratory Shugi Bukuro envelopes and featuring an intricate bow: a mizuhiki.



Трейлер доступен ниже.

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