Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*Новое видео THERION 27
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 15
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед... 11
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 10
*Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от DEATHLESS LEGACY 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*Новое видео THERION 27
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



17 дек 2023 : 		 DENNIS STRATTON исполняет IRON MAIDEN

8 дек 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта

7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

6 дек 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 3000$, любите меня. Тьфу!»

9 ноя 2023 : 		 IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием

5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»

19 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»

13 сен 2023 : 		 Посади в танк Эдди вместо Dave'a!

12 сен 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»

11 авг 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»

10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DENNIS STRATTON исполняет IRON MAIDEN



zoom
DENNIS STRATTON пятого декабря в Bolshoi Pub, Goiânia, Brazil, исполнил сет из ранних песен IRON MAIDEN — видео доступно ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом