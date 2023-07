10 июл 2023



IRON MAIDEN получили золото



IRON MAIDEN получили золотую награду от Warner Music U.K., продав на территории страны 100 000 копий альбома "Senjutsu".



Bruce: «Золото? Это просто фантастика!



С момента выхода первого трека с "Senjutsu", "The Writing On The Wall", мы знали, что этот альбом будет очень хорошо звучать вживую, и мы рады, что поклонники поверили в альбом, где четыре песни длятся более восьми минут, а одна — почти 13!



Турне по Великобритании было невероятным и напомнило нам, как много наша музыка — как новая, так и уже ставшая историей — значит для поклонников как в Великобритании, так и во всем мире».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 237