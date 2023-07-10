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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 33
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 22
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Iron Maiden

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|||| 10 июл 2023

IRON MAIDEN получили золото



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IRON MAIDEN получили золотую награду от Warner Music U.K., продав на территории страны 100 000 копий альбома "Senjutsu".

Bruce: «Золото? Это просто фантастика!

С момента выхода первого трека с "Senjutsu", "The Writing On The Wall", мы знали, что этот альбом будет очень хорошо звучать вживую, и мы рады, что поклонники поверили в альбом, где четыре песни длятся более восьми минут, а одна — почти 13!

Турне по Великобритании было невероятным и напомнило нам, как много наша музыка — как новая, так и уже ставшая историей — значит для поклонников как в Великобритании, так и во всем мире».




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10 июл 2023
gravitgroove
The Writing On The Wall действительно классный трэк. Андрюха всегда бьет в 10ку своими идеями.

просмотров: 237

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