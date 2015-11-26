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Гитарист IRON MAIDEN : «Кругом одни бакланы!»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith в программе "Side Jams With Bryan Reesman" выразил беспокойство из-за серьёзного загрязнения рек мусором:



«Одна вещь, которая угнетает меня, когда я бываю в тех местах (где можно рыбачить) и подобное можно наблюдать по всему миру, к сожалению, сейчас это повсеместно распространено в Великобритании — это мусор и выброшенные рыболовные снасти. Люди оставляют большие кучи лески, и живность запутывается в них. Есть люди, которые занимаются рыбалкой, но они не осознают этику этого занятия. Что касается меня, то я называю себя рыболовом. Пока вы действительно ловите рыбу, помимо этого вы ещё и находитесь в гармонии со всем происходящим. Нужно придерживаться принципов сохранения природы. Об этом я и пишу в книге — на рыбалке вы привлекаете ребят, они убирают мусор, следят за тем, чтобы вода текла хорошо, и чтобы нерестилище для будущих запасов [было хорошим]. Но меня немного угнетает мусор. Это не только рыбаки, но и обычные люди. Это становится всё более серьёзной проблемой в Англии, это меня расстраивает, и я хотел бы что-то с этим сделать. Единственное, что я могу предпринять в данный момент, — это выйти на улицу с мешком и собрать мусор. В 1970-е годы у нас была такая штука под названием "Keep Britain Tidy", которую рекламировали по телевизору: убирайте за собой мусор. Если бы люди так поступали, у всех было бы прекрасное настроение. По чуть-чуть, и будет всем лучше»



Ризман привёл статью из британской газеты, в которой говорилось о том, как британские рыболовы хотели снизить популяцию выдр, которые истощали рыбные запасы. Очевидно, эта проблема всё ещё актуальна:



«Несколько сотен лет назад в Англии выдры были истреблены до полного исчезновения, и их снова завезли. Проблема в том, что рыбные запасы в Англии испытывают иное давление, чем несколько сотен лет назад. Тогда, быть может, у нас не было промышленного загрязнения, но есть проблема с нашествием бакланов — эти морские птицы прилетают в страну из-за истощения рыбных запасов в море. Они прилетают и уничтожают пресноводную рыбу. У нас есть инвазивный вид раков. Это американский рак, который был завезён в Великобританию несколько лет назад на продажу, но контроля за ним не было, и он распространился, потому что может ходить по земле. Поэтому они сбежали из прудов в реки. Они разрушают все берега, поедают икру рыб. В течение 20 лет я мог спуститься к своей местной реке и поймать несколько рыбок, и сейчас вам повезёт, если вы увидите хоть одну, потому что популяция уже сократилась. Теперь появились ещё и выдры, и дело в том, что выдры поймают большую рыбу, на выращивание которой ушло 20 лет, вытащат её из реки, съедят небольшую часть и бросят. Они поступают так, как поступают выдры. Это не их вина. Просто люди их снова завезли. Это можно было бы сделать более продуманно, потому что да — выдры были здесь первыми, но тогда было другое время. Сейчас на рыбные запасы оказывается большее давление. Я впервые увидел выдру на своей местной реке. Это было поздно ночью, и она была большая. Эта тварь была похожа на тюленя, спускающегося по реке. Они ещё и быстрые. Они очень эффективные охотники!»







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