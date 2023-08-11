сегодня



Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»



BRUCE DICKINSON опубликовал небольшое сообщение, в котором поделился планами о том, чего стоит ждать в будущем. В частности, он сказал:



«Мы как раз закончили первые 35 концертов, и у нас будет небольшой перерыв, но не слишком большой. Потом у нас три канадских концерта в конце сентября и начале октября, и это будет просто замечательно, когда мы немного проедемся по Западной Канаде. А затем мы отправимся в пустыню на Power Trip [фестиваль в Индио, Калифорния].



Но будет и ещё кое-что. Я не могу сказать вам, что именно. Но вы будете довольны».







+0 -0



( 6 ) просмотров: 537

