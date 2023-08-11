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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»



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BRUCE DICKINSON опубликовал небольшое сообщение, в котором поделился планами о том, чего стоит ждать в будущем. В частности, он сказал:

«Мы как раз закончили первые 35 концертов, и у нас будет небольшой перерыв, но не слишком большой. Потом у нас три канадских концерта в конце сентября и начале октября, и это будет просто замечательно, когда мы немного проедемся по Западной Канаде. А затем мы отправимся в пустыню на Power Trip [фестиваль в Индио, Калифорния].

Но будет и ещё кое-что. Я не могу сказать вам, что именно. Но вы будете довольны».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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11 авг 2023
Corpsegrinder04
Да сольник пора уж выпускать давно с Роем Зи напару. С учётом того , что единственная понравившаяся на альбоме песня - дебютная с Book of Souls была Дикинсоном для сольника написана, то есть надежда на норм материал.
11 авг 2023
J
Jack of Diamonds
Corpsegrinder04, харрис уже две песни у него украл
11 авг 2023
Corpsegrinder04
Jack of Diamonds, а вторая какая если не секрет ? Я только про эту слышал. То что Empire of the clouds за авторством Дикинсона, так там про нее вроде не говорили насчет сольника .
11 авг 2023
J
Jack of Diamonds
Corpsegrinder04, bring your daughter конечно же
11 авг 2023
Corpsegrinder04
Jack of Diamonds, буду знать. Как то она не вяжется с первыми его сольниками по стилистике))
11 авг 2023
J
JackLong
Ну, новый альбом - это было бы просто ВАУ!!! Но не думаю...

2003 — Dance of Death
3 года
2006 — A Matter of Life and Death
4 года
2010 — The Final Frontier
5 лет
2015 — The Book of Souls
6 лет
2021 — Senjutsu

судя по тенденции, следующий новый альбом в 2028 :D :D

Новый тур - нуу, это как бэ не новость ))) Как только Брюс купил себе самолет - у них офигенные туры каждый год :D :D

Блюрик с прошлого тура - ну, да, круто было бы, тем более сам посетил сие мероприятие в Дортмунде))) Хотя тоже, как бы, с одной стороны логично, ибо тур был нереально крутой, а вот с другой стороны - ни в одном городе не заметили камер, кроме тех, что транслировали изображение на экраны по бокам.

Но впереди, как Брюс сказал, еще 4 выступления есть - три в Канаде, и одно на фестивале пустыне (вот может в пустыне и отснимут, может быть, атмосферненько).

А так - ХЗ чего еще можно ожидать :D

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