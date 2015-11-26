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IRON MAIDEN переносят тур



IRON MAIDEN сообщили о том, что тур, запланированный на 2020 и перенесенный на 2021 год, переносится на 2022. В результате некоторые места выступлений изменяются и ожидается, что тур пополнится новыми концертами.



Даты:



June 04 Finland Hyvinkää Rockfest

June 11 UK Donington Download Festival

June 13 N.Ire Belfast Ormeau Park Belsonic Festival (On-sale Friday)

June 16 Belgium, Dessel Graspop Metal Meeting

June 18 Denmark, Copenhagen, Copenhell

June 20 Czech Republic Prague Sinobo Stadium

June 23 Norway Oslo Tons Of Rock

June 26 France Paris La Defense Arena

June 27 Netherlands Arnhem Gelredome (On-sale Friday)

June 30 Switzerland Zurich Hallenstadion (On-sale 23rd April)

July 02 Germany Cologne Rhein-Energie-Stadium

July 04 Germany Berlin Waldbühne

July 07 Italy Bologna Sonic Park

July 09 Germany Stuttgart Cannstatter Wasen

July 10 Austria Wiener Neustadt Stadium Open-Air

July 20 Germany Bremen Bürgerweide

July 22 Sweden Gothenburg Ullevi Stadium

July 24 Poland Warsaw PGE Narodowy

July 26 Germany Frankfurt Deutsche Bank Park (On-sale 23rd April)

July 29 Spain Barcelona Olympic Stadium

July 31 Portugal Lisbon Estadio Nacional http://www.ironmaiden.com

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