Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 29
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 20
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

13 мар 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID

5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

13 фев 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы

9 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"

1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN переносят тур



*
zoom
*
* *
IRON MAIDEN сообщили о том, что тур, запланированный на 2020 и перенесенный на 2021 год, переносится на 2022. В результате некоторые места выступлений изменяются и ожидается, что тур пополнится новыми концертами.

Даты:

June 04 Finland Hyvinkää Rockfest
June 11 UK Donington Download Festival
June 13 N.Ire Belfast Ormeau Park Belsonic Festival (On-sale Friday)
June 16 Belgium, Dessel Graspop Metal Meeting
June 18 Denmark, Copenhagen, Copenhell
June 20 Czech Republic Prague Sinobo Stadium
June 23 Norway Oslo Tons Of Rock
June 26 France Paris La Defense Arena
June 27 Netherlands Arnhem Gelredome (On-sale Friday)
June 30 Switzerland Zurich Hallenstadion (On-sale 23rd April)
July 02 Germany Cologne Rhein-Energie-Stadium
July 04 Germany Berlin Waldbühne
July 07 Italy Bologna Sonic Park
July 09 Germany Stuttgart Cannstatter Wasen
July 10 Austria Wiener Neustadt Stadium Open-Air
July 20 Germany Bremen Bürgerweide
July 22 Sweden Gothenburg Ullevi Stadium
July 24 Poland Warsaw PGE Narodowy
July 26 Germany Frankfurt Deutsche Bank Park (On-sale 23rd April)
July 29 Spain Barcelona Olympic Stadium
July 31 Portugal Lisbon Estadio Nacional



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


13 апр 2021, 15:57		Шёл 2023 год: Iron Maiden переносят тур на 2024

Jack of Diamonds


13 апр 2021, 16:48		писец, альбома еще 1000 лет ждать

valerka1982


13 апр 2021, 16:59		помрут, пока в тур соберутся


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 945

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом