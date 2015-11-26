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Гитарист IRON MAIDEN : «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith в рамках программы "The Thinking Tackle Podcast" ответил на вопрос о том, как он справлялся с тяжёлым гастрольным графиком группы, в рамках которого каждый вечер надо выходить на сцену:



«В 80-е всё было плотнее, потому что я считаю, что когда ты моложе, ты не совсем обращаешь на подобное внимание. Мне было всего чуть больше 20 лет, когда я присоединился к группе; на самом деле я был ещё ребёнком. Я был не очень зрелым 24-летним парнем. И мы ездили в тур и играли на всех этих концертах. У тебя есть определённое количество обязанностей, особенно когда ты становишься хэдлайнером. Ты не можешь валять дурака, не спать всю ночь и плохо себя вести.



Мы играли с отличными группами. Для людей, кто понимает, Michael Schenker и Yngwie Malmsteen играли у нас на разогреве. Я рос и слушал их, а теперь они играют у тебя на разогреве. Это заставляет задуматься. Ты начинаешь экзаменовать себя, может быть, излишне строго. И одно ведёт к другому... Но когда ты молод, ты идёшь на это. И ты должен посвятить себя чему-то одному, если хочешь произвести впечатление».













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