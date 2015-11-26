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Iron Maiden

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|||| 15 июл 2021

Новое видео IRON MAIDEN



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IRON MAIDEN выпустили видео на первый за шесть прошедших лет трек под названием "The Writing On The Wall". Песню написали гитарист Adrian Smith и вокалист Bruce Dickinson. Продюсером выступил Kevin Shirley, а сопродюсером был басист Steve Harris.

IRON MAIDEN Releases First New Song In Six Years,





Like!+13Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 16 )

Petrovich Sexyy


15 июл 2021, 22:19		В начале Бон Джови какой-то, а потом уже не помню.

Dem0niac


15 июл 2021, 22:35		Скопирую сюда из предыдущей темы, пожалуй.

Первая песня с нового альбома была представлена. The Writing on the Wall. Хороший трек, правда, припев не очень понял (как в The Speed of Light было), странноватая гармония. Зато соло нереально порадовали, очень красиво, прям как вкуснейший бас Мотника(с).

Yolaf


15 июл 2021, 22:54		Песня хорошая. Клип отличный.

vasinv1


15 июл 2021, 23:08		Ждём альбом! Пока что очень хорошечно!!!!

Family Ghost


15 июл 2021, 23:08		Песня хорошая, кстати. Ну без откровений (так они уже деды, какие нахер откровения), но хорошая.
Клип приятный, хоть и не люблю мультяхи эти.
А вот звук чет не понял, кашица малость.

Neskazhu


15 июл 2021, 23:19		Обожаю Maiden с детства... Но теперь приходится себя уговаривать, что мне понравилось творчество тех, кто вызывал восхищение в начале 80-х. Плюс минус.

Tom Sawyer


15 июл 2021, 23:20		От звука этого они отойти уже 15 лет не могут. Бесит. Привязались к этому Кевину Ширли.

gravitgroove


15 июл 2021, 23:40		Это что-то между иpландщиной и южным вестеpн блюзом, минуя хиллбилли. Только вот не идет эпичная вокальная линия совеpшенно. Здесь, мне кажется, пошло бы pазмеpенное боpмотание, без надpыва, что-то типа Кэша и Уэйтса. Но им виднее, это все же Maiden, как ни кpути.

К миксу есть пpетензии, да. Вокал сильно подняли (диалей ощутим, ощущение пpoстpанства комнаты - бесит!), надо было топить это в басс. по звуку лучший микс у них был (если бpать сpеди тех, что с Дикинсоном) на их самом "сеpoм" альбоме 90-х NPFD, не понимаю, что они мудpят нынче.

Jack of Diamonds


15 июл 2021, 23:47		Хренота, Смит все хорошие идеи наверно на проект с Котзеном отдал, еще реверб на вокале и барабанах бесит. Только начало и соляки понравились.

Yolaf


15 июл 2021, 23:50		На ютубе порченная версия. Слушайте на стриминговых сервисах - там всё норм со звуком.

Darkside.ru Member

Blindman


16 июл 2021, 00:06		Они решили по говенности звука Хэллоуин переплюнуть, не иначе. Заявка сильная!

Vitalz


16 июл 2021, 00:07		“На ютубе порченная версия. Слушайте на стриминговых сервисах - там всё норм со звуком.“
Именно так! Сразу резануло и было понятно что-то не так. Но послушав версию без потерь в apple music на компе в хороших ушах все встало на свои места, там все зашибись, как будто две разные версии.

Eu_Gene


16 июл 2021, 00:25		Даж не знаю, похоже на гибрид спокойных треков TFF и AMOLAD. Однозначно понравилась гитарная работа, остальное пока не распробовал

klim


16 июл 2021, 00:32		По-моему, офигенная песня. Обрадовали без предупреждения, так сказать

Артур Коури


16 июл 2021, 00:38		Ого

resurgamresponses


16 июл 2021, 00:40		тема с 1.00 похожа на чтото знакомое,


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