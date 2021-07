15 июл 2021



Новое видео IRON MAIDEN



IRON MAIDEN выпустили видео на первый за шесть прошедших лет трек под названием "The Writing On The Wall". Песню написали гитарист Adrian Smith и вокалист Bruce Dickinson. Продюсером выступил Kevin Shirley, а сопродюсером был басист Steve Harris.













