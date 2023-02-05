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Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»



Greg Harris в рамках беседы с Audacy высказался насчёт повторного попадания IRON MAIDEN в списки претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла:



«Мы обсуждали, что Уоррен Зевон был номинирован — это парень, играющий на фортепиано и сочиняющий песни, а теперь и тройная гитарная атака в лице IRON MAIDEN в том же ряду. Сейчас это по-настоящему захватывающе и очень забавно. IRON MAIDEN уже номинировались, но мы надеемся, что после успеха, который JUDAS PRIEST имели в прошлом году, IRON MAIDEN тоже будут включены в состав... Мы очень рады, что они в списке».



На включение претендует текущий состав, плюс Dennis Stratton, Paul Di'Anno и Клайв Барр.







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