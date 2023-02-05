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Iron Maiden

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Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»



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Greg Harris в рамках беседы с Audacy высказался насчёт повторного попадания IRON MAIDEN в списки претендентов на включение в Зал славы рок-н-ролла:

«Мы обсуждали, что Уоррен Зевон был номинирован — это парень, играющий на фортепиано и сочиняющий песни, а теперь и тройная гитарная атака в лице IRON MAIDEN в том же ряду. Сейчас это по-настоящему захватывающе и очень забавно. IRON MAIDEN уже номинировались, но мы надеемся, что после успеха, который JUDAS PRIEST имели в прошлом году, IRON MAIDEN тоже будут включены в состав... Мы очень рады, что они в списке».

На включение претендует текущий состав, плюс Dennis Stratton, Paul Di'Anno и Клайв Барр.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 фев 2023
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EvgenBriden
Если вдруг такое (попадание) случится, то очень надеюсь, что ребята не забудут про Блэйза.

просмотров: 447

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