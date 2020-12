сегодня



Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"



IRON MAIDEN опубликовали видео, в котором впервые за долгое время Adrian Smith исполняет композицию "Gangland", вошедшую в альбом 1982 года "The Number Of The Beast".



«В начале моей карьеры с MAIDEN была песня под названием "Gangland", которая вышла на альбоме "The Number Of The Beast". Мы репетировали в местечке под названием Hollywood Studios недалеко от того места, где я вырос, когда сочиняли песни для "The Number Of The Beast". Мы с Клайвом рано приехали на репетицию — Клайва, к сожалению, больше с нами нет, — и он сказал: "Давай сделаем песню в таком темпе" и начал играть на барабанах "Gangland". А я просто взял гитару, которая на самом деле была именно этой гитарой, она у меня с 18 лет; я до сих пор ею пользуюсь, и я начал играть музыку под эту песню. Я не знаю, откуда она взялась. Я думаю, что в то время Клайв много слушал Кози Пауэлла, и он любил Ian'a Paice'a как барабанщика, так что наверняка они послужили вдохновением. Ну я а вроде как черпал вдохновение из того, что, как мне казалось, мог бы сыграть Гэри Мур под эту барабанную партию. Сейчас я собираюсь её сыграть, я чёрт-те сколько её не исполнял. Возможно, будет забавно пройтись по ней и посмотреть, всё ли я правильно помню».













