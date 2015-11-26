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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"



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IRON MAIDEN опубликовали видео, в котором впервые за долгое время Adrian Smith исполняет композицию "Gangland", вошедшую в альбом 1982 года "The Number Of The Beast".

«В начале моей карьеры с MAIDEN была песня под названием "Gangland", которая вышла на альбоме "The Number Of The Beast". Мы репетировали в местечке под названием Hollywood Studios недалеко от того места, где я вырос, когда сочиняли песни для "The Number Of The Beast". Мы с Клайвом рано приехали на репетицию — Клайва, к сожалению, больше с нами нет, — и он сказал: "Давай сделаем песню в таком темпе" и начал играть на барабанах "Gangland". А я просто взял гитару, которая на самом деле была именно этой гитарой, она у меня с 18 лет; я до сих пор ею пользуюсь, и я начал играть музыку под эту песню. Я не знаю, откуда она взялась. Я думаю, что в то время Клайв много слушал Кози Пауэлла, и он любил Ian'a Paice'a как барабанщика, так что наверняка они послужили вдохновением. Ну я а вроде как черпал вдохновение из того, что, как мне казалось, мог бы сыграть Гэри Мур под эту барабанную партию. Сейчас я собираюсь её сыграть, я чёрт-те сколько её не исполнял. Возможно, будет забавно пройтись по ней и посмотреть, всё ли я правильно помню».

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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ironbaback


9 дек 2020, 13:01		SUPER!!!

Jack of Diamonds


9 дек 2020, 14:16		Бля, как сейчас помню встречу с ним в Питере, крутой мужик

Alex Chernyatinsky


9 дек 2020, 14:32		Андрюха самый, пожалуй, скромный и душевный чел из Мейден. И играет хорошо


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