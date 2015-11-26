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ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN



В недавнем интервью с "My Planet Rocks" гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос, как группа пришла к идее трёх гитаристов:



«О да, это ведь всё могло выйти совсем ужасно, не так ли? Представьте трёх Ингви Мальмстинов или Ричи Блэкморов — это бы просто не сработало.



Мы с Dave'ом давно знаем друг друга. С начала, может, был бы вариант, чтобы Jan играл одну половину сета, а я играл другую или что-то в таком духе, но Steve придумал другое. Он предложил им трёх гитаристов — хотел бы я быть в тот момент рядом и посмотреть на реакцию. Но решили попробовать.



Мы поехали в Португалию, начали пробовать какие-то совместные идеи на каком-то складе. Это был какой-то мотоклуб, везде были мотоциклы. Мы стояли и переглядывались друг на друга, и кто-то сказал: "У кого-то есть какие-то идеи?" И я ответил: "Ну... У меня есть рифф". у меня как раз был "The Wicker Man", мы начали играть, и всё буквально перещёлкнуло. Это стало отправной точкой».



Несмотря на опасения фанатов, что три гитариста уничтожат столь любимый ими классический саунд команды, всё получилось куда интереснее, чем ожидалось:



«Всё сработало. Удивительно, но сработало. В старом материале столько гармонии, унисонных соло, риффов — столько работы. И всё прекрасно сработало в три гитары, особенно хорошо это получилось на концертах».







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