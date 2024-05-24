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Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple



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Apple Music 22 мая выкатили сотню лучших альбомов, который возглавила дебютная пластинка Lauryn Hill, The Miseducation Of Lauryn Hill. В список также попали и некоторые пластинки "потяжелее":

#99 - Eagles - Hotel California
#97 - Rage Against The Machine - Rage Against The Machine
#90 - AC/DC - Back In Black
#81 - Neil Young - After The Gold Rush
#78 - Elton John - Goodbye Yellow Brick Road
#74 - Nine Inch Nails - The Downward Spiral
#73 - Steely Dan - Aja
#69 - Metallica - Master Of Puppets
#63 - The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced
#53 - The Rolling Stones - Exile On Main St.
#52 - Guns N' Roses - Appetite For Destruction
#28 - Pink Floyd - Dark Side Of The Moon
#27 - Led Zeppelin - Led Zeppelin II
#24 - David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
#22 - Bruce Springsteen - Born To Run
#21 - The Beatles - Revolver
#11 - Fleetwood Mac - Rumours
#9 - Nirvana - Nevermind
#3 - The Beatles - Abbey Road

AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES Among Acts Featured On Apple Music's




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24 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Был момент, когда Apple рекламировала свой стриминг - был нарисован телефон с меню альбомов, и там красовался на самом видном месте альбом Deafheaven, ну который Sunbather. Я вот думаю - это Apple его сами налепили, потому что он в год выхода собрал триллионы наград (на мой взгляд, незаслуженно) и был популярен или это была пасхалка от дизайнера? Вряд ли лейбл их пропихнул, группа не такая маржинальная, чтобы окупить такой маркетинг.

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