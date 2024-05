сегодня



Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple



Apple Music 22 мая выкатили сотню лучших альбомов, который возглавила дебютная пластинка Lauryn Hill, The Miseducation Of Lauryn Hill. В список также попали и некоторые пластинки "потяжелее":



#99 - Eagles - Hotel California

#97 - Rage Against The Machine - Rage Against The Machine

#90 - AC/DC - Back In Black

#81 - Neil Young - After The Gold Rush

#78 - Elton John - Goodbye Yellow Brick Road

#74 - Nine Inch Nails - The Downward Spiral

#73 - Steely Dan - Aja

#69 - Metallica - Master Of Puppets

#63 - The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced

#53 - The Rolling Stones - Exile On Main St.

#52 - Guns N' Roses - Appetite For Destruction

#28 - Pink Floyd - Dark Side Of The Moon

#27 - Led Zeppelin - Led Zeppelin II

#24 - David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars

#22 - Bruce Springsteen - Born To Run

#21 - The Beatles - Revolver

#11 - Fleetwood Mac - Rumours

#9 - Nirvana - Nevermind

#3 - The Beatles - Abbey Road







