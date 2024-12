сегодня



ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN



"My Christmas List" (feat. Rob Halford, Alice Cooper & Brandon Jenner), новое видео благотворительного проекта ROCK FOR CHILDREN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Solid Rock Revival:



01. Now I'm Mr. Nice Guy (feat. Alice Cooper)

02. Pleasant Dreams (feat. Rob Halford)

03. Freewheelin' (feat. Slash, Alice Cooper & Calico Cooper)

04. Vamos Mis Amigos (feat. 123 Andrés)

05. School's Out, No Bummer (feat. Alice Cooper)

06. Our Castle Is Your Home (feat. Steve Azar)

07. Sugarrush (feat. Radio Nube)

08. In The Midday Hour (feat. Darryl "DMC" McDaniels)

09. Girls Come Together (feat. Calico Cooper & Alicia Chase)

10. Jump In The Water

11. Monster Mash (feat. Alice Cooper)

12. My Christmas List (feat. Rob Halford, Alice Cooper & Brandon Jenner)

13. I'm Thirteen (feat. Alice Cooper)







+0 -0



просмотров: 65