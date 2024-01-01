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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 74
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 31
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4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый

14 мар 2024 : 		 Как проходил Bangalore Open Air 2024

7 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День третий

3 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День второй

24 фев 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День первый

15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте

11 фев 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР

9 фев 2024 : 		 KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards

4 фев 2024 : 		 Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"

27 янв 2024 : 		 PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards

25 янв 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards

25 дек 2023 : 		 Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»

25 дек 2023 : 		 ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a

25 дек 2023 : 		 DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами

24 дек 2023 : 		 Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX

20 дек 2023 : 		 MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'

29 ноя 2023 : 		 Стриминг для рокеров и металлистов
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|||| 4 авг 2024

Первые участники Wacken 2025



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Организаторы Wacken Open Air объявили первых участников нового фестиваля, который пройдет с тридцатого июля по второе августа:

MACHINE HEAD
SALTATIO MORTIS
PAPA ROACH
GOJIRA
APOCALYPTICA
SAXON
WITHIN TEMPTATION
DIMMU BORGIR
MINISTRY
MICHAEL SCHENKER (My Years With UFO)
PEYTON PARRISH
BEYOND THE BLACK
CLAWFINGER
GRAVE DIGGER (45th-Anniversary Show)
AUGUST BURNS RED
OBITUARY
WIND ROSE
BROTHERS OF METAL
TARJA & MARKO HIETALA
HANABIE
DECAPITATED
DESTRUCTION
CELESTE
ORANGE GOBLIN
ANGEL WITCH
DOMINUM
EXHORDER
NIGHT DEMON
MIMI BARKS
SEVEN SPIRES
CLOWNS
DOOL
CROWNSHIFT
MIDNIGHT




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