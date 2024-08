4 авг 2024



Первые участники Wacken 2025



Организаторы Wacken Open Air объявили первых участников нового фестиваля, который пройдет с тридцатого июля по второе августа:



MACHINE HEAD

SALTATIO MORTIS

PAPA ROACH

GOJIRA

APOCALYPTICA

SAXON

WITHIN TEMPTATION

DIMMU BORGIR

MINISTRY

MICHAEL SCHENKER (My Years With UFO)

PEYTON PARRISH

BEYOND THE BLACK

CLAWFINGER

GRAVE DIGGER (45th-Anniversary Show)

AUGUST BURNS RED

OBITUARY

WIND ROSE

BROTHERS OF METAL

TARJA & MARKO HIETALA

HANABIE

DECAPITATED

DESTRUCTION

CELESTE

ORANGE GOBLIN

ANGEL WITCH

DOMINUM

EXHORDER

NIGHT DEMON

MIMI BARKS

SEVEN SPIRES

CLOWNS

DOOL

CROWNSHIFT

MIDNIGHT







