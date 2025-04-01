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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
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LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле



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Spotify выпустили подкаст "Women Of Metal: Roundtable", в котором приняли участие Courtney LaPlante из SPIRITBOX, Lzzy Hale из HALESTORM и Cristina Scabbia из LACUNA COIL — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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1 апр 2025
g
gravitgroove
О вкусах, конечно, не спорят, но лично я бы пропустил этот выпуск "Давай поженимся"
Like!2
1 апр 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, лучше поглядеть "Давай повесимся " со Старбрекером, Дэмиеном и Джессикой.
1 апр 2025
Орион
True metal wowarriors - manesses
1 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
хз, зачем Лапланте согласилась беседовать с говнарихами на тему "говнариха - (не) самка говнаря!"
1 апр 2025
B
BasterBaster
Им детей пора заводить, а не хернёй страдать

просмотров: 389

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