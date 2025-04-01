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LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле



Spotify выпустили подкаст "Women Of Metal: Roundtable", в котором приняли участие Courtney LaPlante из SPIRITBOX, Lzzy Hale из HALESTORM и Cristina Scabbia из LACUNA COIL — видео доступно ниже.







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