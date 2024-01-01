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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 65
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 24
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 19
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 65
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 24
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый

14 мар 2024 : 		 Как проходил Bangalore Open Air 2024

7 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День третий

3 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День второй

24 фев 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День первый

15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте

11 фев 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР

9 фев 2024 : 		 KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards

4 фев 2024 : 		 Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"

27 янв 2024 : 		 PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards

25 янв 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards

25 дек 2023 : 		 Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»

25 дек 2023 : 		 ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a

25 дек 2023 : 		 DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами

24 дек 2023 : 		 Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX
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Организаторы о Wacken Open Air 2024



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Организаторы Wacken Open Air 2024 опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошел фестиваль

Wacken Open Air 2024 - Official Aftermovie Video Released




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