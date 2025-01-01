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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 206
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
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KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen



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Альбомы KOLDBRANN и TRELLDOM номинированы на получение награды Spellemannprisen в категории “Hard Rock And Metal”:

KOLDBRANN: «Мы рады сообщить, что Ingen Skånsel номинирован на престижную премию Spellemannprisen, так называемую норвежскую премию «Грэмми»!»

На награду также претендуют: Sibiir (Undergang) и Whoredom Rife (Den Vrede Makt). Церемония пройдет 24 апреля в Clarion Hotel the Hub, Oslo.



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