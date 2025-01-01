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KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen



Альбомы KOLDBRANN и TRELLDOM номинированы на получение награды Spellemannprisen в категории “Hard Rock And Metal”:



KOLDBRANN: «Мы рады сообщить, что Ingen Skånsel номинирован на престижную премию Spellemannprisen, так называемую норвежскую премию «Грэмми»!»



На награду также претендуют: Sibiir (Undergang) и Whoredom Rife (Den Vrede Makt). Церемония пройдет 24 апреля в Clarion Hotel the Hub, Oslo.





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