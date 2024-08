22 авг 2024



Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'



Paramount+ опубликовали трейлер к документальному фильму "Nöthin' But A Good Time: The Uncensored Story Of '80s Hair Metal", стартующему с 17 сентября. Планируется три эпизода, режиссером выступил Jeff Tremaine ("Jackass", "The Dirt"),а среди задействованных в фильме такие музыканты как Bret Michaels (POISON), Stephen Pearcy (RATT), Nuno Bettencourt (EXTREME), Dave "Snake" Sabo (SKID ROW), Riki Rachtman (MTV's "Headbangers Ball"), Corey Taylor (SLIPKNOT), Steve-O и многие другие.



Bret: «Для меня большая честь участвовать в этом сериале, названном в честь хита POISON «Nothin' But A Good Time». Я рад, что зрители смогут по-новому взглянуть на фанатов и группы, взлеты и падения, а также отпраздновать музыку и хорошие времена 80-х и последующих годов. Я надеюсь, что зрители получат такое же удовольствие, как и я, и не могу дождаться, когда они смогут узнать о некоторых из тех сумасшедших моментов!»



Основой для фильма стала книга "Nöthin But A Good Time: The Uncensored History Of The '80s Hard Rock Explosion", написанная Tom'ом Beaujour'ом и Richard'ом Bienstock'ом.







