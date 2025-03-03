2 мар 2025



Умер гитарист BADFINGER



Джоуи Молланд, наиболее известный как участник BADFINGER, скончался в возрасте 77 лет в окружении двух сыновей, подруги и других членов семьи. Причина смерти озвучена не была.











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