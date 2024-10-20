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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 22
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
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«Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг



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Genesis Publications анонсировали "Rock Visions: Rock 'N' Roll Graphics From The Print Age", потрясающую коллекцию памятных вещей от 12 самых легендарных групп и артистов нашего времени. Каждый экземпляр, выпущенный ограниченным тиражом в 500 пронумерованных экземпляров, подписан сэром Элтоном Джоном и куратором Робом Ротом, а экземпляры Artluxe также включают художественную гравюру, подписанную Alice Cooper.

Выпуски посвящены следующим 12 командам: Alice Cooper, BAD COMPANY, David Bowie, Elton John, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, QUEEN, THE ROLLING STONES, STEVE MILLER BAND и THE WHO. От оригинальных программ гастролей до пропусков за кулисы, концертных билетов, футболок, постеров и обложек пластинок - «Rock Visions» документирует графическое наследие, запечатленное в современной культуре крупнейшими именами рока, и представляет собой поразительную экспозицию из более чем 1700 редких, винтажных сокровищ.

Автор этого издания — Роб Рот, бродвейский режиссер, номинированный на премию «Тони» и всю жизнь увлекающийся музыкальными памятными вещами. Он известен тем, что организовывал концертные туры для таких гигантов, как Alice Cooper, KISS, Cyndi Lauper и Steve Miller, на таких всемирно известных площадках, как Madison Square Garden и Royal Albert Hall.

Cooper: «Роб Рот — одержимый/компульсивный, как и я. Он сошел с ума, купив тысячи редких, винтажных вещей своих любимых групп. Теперь он собрал самую большую коллекцию классической рок-графики в мире». Одержимость/компульсивность может быть хорошей чертой».

Рот, который начал собирать коллекцию в подростковом возрасте, с тех пор собрал коллекцию из более чем 10 000 предметов - самую большую в мире. В ней представлены работы ведущих фотографов, таких как Дэвид Бейли, Брайан Даффи, Роберт Фрэнк, Мик Рок и Терри О'Нил; знаменитых художников и иллюстраторов, таких как Алан Олдридж, Питер Блейк, Шепард Фейри, Джеральд Скарф и Энди Уорхол; и революционных графических дизайнеров, таких как Обри Пауэлл, Джон Паше и Сторм Торгерсон.

Представленный сэром Элтоном Джоном, «Rock Visions» предлагает уникальный и интимный взгляд на мир рок-легенд. Наряду с текстовыми подписями каждого из представленных артистов, Роб Рот добавляет свои исторические знания, привнося контекст и жизнь в каждый предмет коллекции. Издание также включает эссе Дэвида Ферниша и послесловие Alice Cooper, что делает его не просто коллекцией памятных предметов, а возможностью услышать непосредственно от людей, которые помогли сформировать рок-музыку такой, какой мы ее знаем.

Элтон сказал: «Частью коллекционирования является документирование и распространение коллекции. Во время прощального тура за кулисами я сказал Робу, что если он этого не делает, то он просто «дегенеративный барахольщик». Мы смеялись, но это была правда».

Рот добавляет: «Особенно волнительно, что «Rock Visions» издается Genesis. Их большие, великолепные, суперкачественные книги, созданные с Боуи, THE ROLLING STONES, Jimmy Page, THE WHO и другими, подогрели мою страсть к рок-графике».




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20 окт 2024
WahrandPhain
Чел собрал кучу бесполезного хлама, тут лечиться надо, а не радоваться своему обсессивно-компульсивному расстройству.

просмотров: 254

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