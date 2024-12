сегодня



184 группы выступят на Hellfest 2025



LINKIN PARK, SCORPIONS, KORN и MUSE станут хэдлайнерами Hellfest 2025, который пройдет с 19 по 22 июня



«Hellbangers, наконец-то ожидание закончилось — представлен состав участников 18-го фестиваля Hellfest!



В этом году на шести сценах Hellfest выступят 184 группы и артиста, а последний специальный гость еще не объявлен. Среди них 106 дебютируют в Клиссоне, что свидетельствует о том, насколько живой и динамичной остается сцена экстремальной музыки.



Мы рады приветствовать LINKIN PARK на Hellfest во второй раз за всю историю фестиваля, отмечая их замечательное возвращение. Вместе с ними на сцену выйдут легенды хард-рока SCORPIONS и пионеры ню-метала KORN, которые зададут тон незабываемому уикенду. И впервые в истории британская группа MUSE украсит Клиссон своим заполняющим стадион роком - смелый выбор, который наверняка покорит даже тех, кто сомневается.



В пятницу Mainstage 2 будет посвящен женщинам в музыке, и на ней выступят такие группы, как WITHIN TEMPTATION, HEILUNG, EPICA, SPIRITBOX, KITTIE, FUTURE PALACE, Amira Elfeky, Charlotte Wessels и SUN, возглавляемые женщинами или полностью состоящие из них. В этом году на Hellfest выступят более 42 групп, в том числе и женщины-музыканты.



В этом году на фестивале выступят хедлайнеры нового поколения, появятся новаторские явления, состоятся легендарные воссоединения, а также будет отдана дань уважения пионерам жанра, которые продолжают поддерживать наследие нашей музыки.



Ознакомьтесь с полным составом участников и начните планировать свое посещение Hellfest — увидимся через 193 дня в CLISSON ROCK CITY!».



Состав участников:



Thursday, June 19:



Mainstage 1:



KORN

TILL LINDEMANN

AIRBOURNE

APOCALYPTICA

SKINDRED



Mainstage 2:



ELECTRIC CALLBOY

ULTRA VOMIT

IMMINENCE

KIM DRACULA

SEVEN HOURS AFTER VIOLET



Warzone stage:



HELLACOPTERS

TURBONEGRO

SOFT PLAY

STREET DOGS

TEEN MORTGAGE



Valley stage:



ORANGE GOBLIN

MONKEY3

CHAT PILE

SLOMOSA

TAR POND



Altar stage:



JINJER

WHITECHAPEL

FIT FOR AN AUTOPSY

MENTAL CRUELTY

WALKWAYS



Temple stage:



ALCEST

SUNN 0)))

IHSAHN

THY CATAFALQUE

WHITE WARD



Friday, June 20



Mainstage 1:



MUSE

THE HU

THE CULT

THE WARNING

LAST TRAIN

VOWWS

CACHEMIRE



Mainstage 2:



WITHIN TEMPTATION

HEILUNG

EPICA

SPIRITBOX

KITTIE

FUTURE PALACE

AMIRA ELFEKY

CHARLOTTE WESSELS

SUN



Warzone stage:



SEX PISTOLS (with Frank Carter)

THE DAMNED

LES GARCONS BOUCHERS

REAL MCKENZIES

LEFTOVER CRACK

LION'S LAW

MIKE MCCOLGAN AND THE BOMB SQUAD

CHUBBY AND THE GANG

BETON ARME



Valley stage:



RUSSIAN CIRCLES

PENTAGRAM

MASTERS OF REALITY

DOPETHRONE

ARABROT

SANDRIDER

DIRTY SOUND MAGNET

CASTLE RAT

WORMSAND



Altar stage:



EXODUS

SACRED REICH

TANKARD

3 INCHES OF BLOOD

NERVOSA

BURNING WITCHES

NIGHT ETERNAL

HEXECUTOR

FURIES



Temple stage:



IN EXTREMO

WIND ROSE

TROLLFEST

SOWULO

MÅNEGARM

LUC ARBOGAST

SKILTRON

PERCHTA

MORGARTEN



Saturday, June 21:



Mainstage 1:



SCORPIONS

JOE SATRIANI + STEVE VAI

BLACK COUNTRY COMMUNION

MYLES KENNEDY

TREMONTI

SOUTHERN RIVER BAND

AUDREY HORNE

LUCIE SUE



Mainstage 2:



JUDAS PRIEST

DREAM THEATER

SAVATAGE

PEYTON PARRISH

BEYOND THE BLACK

FREAK KITCHEN

ROSS THE BOSS

MAJESTICA

ADX



Warzone:



TURNSTILE

DEFEATER

TERROR

STICK TO YOUR GUNS

NASTY

CHISEL

SPY

PEST CONTROL

LAST HOUNDS



Valley stage:



HAVE A NICE LIFE

WINDHAND

MY SLEEPING KARMA

CONAN

STONED JESUS

MARS RED SKY

MIDNIGHT GHOST TRAIN

HOWARD



Altar stage:



LEPROUS

HAKEN

VOLA

THE OCEAN

VULTURE INDUSTRIES

PERSEFONE

URNE

SYK

VESTIGE



Temple stage:



BLOOD FIRE DEATH (a tribute to Quorthon and the music of BATHORY)

ABBATH

DEAFHEAVEN

GRIMA

SPECTRAL WOUND

AGRICULTURE

TRYGLAV

WITCH CLUB SATAN

LUNAR TOMBFIELDS



Sunday, June 22:



Mainstage 1:



LINKIN PARK

CYPRESS HILL

REFUSED

EAGLES OF DEATH METAL

DEAD POET SOCIETY

BLACKGOLD

ASHEN

BASTARDANE



Mainstage 2:



FALLING IN REVERSE

A DAY TO REMEMBER

MOTIONLESS IN WHITE

LORNA SHORE

POPPY

NOVELISTS

BLOOD COMMAND

CHAINSAW MOTEL



Warzone stage:



KNOCKED LOOSE

WALLS OF JERICHO

GORILLA BISCUITS

GUILT TRIP

GOOD RIDDANCE

PAIN OF TRUTH

GOUGE AWAY

CALCINE



Valley stage:



JERRY CANTRELL

HEALTH

KYLESA

THOU

PRAYERS

FAETOOTH

CROWS

BLACK BILE



Altar stage:



DETHKLOK

UNLEASHED

CATTLE DECAPITATION

GUTALAX

SIGNS OF THE SWARM

UNE MISERE

GUINEAPIG

TSAR



Temple stage:



EISBRECHER

KOVENANT

PRIEST

SHAARGHOT

UNTO OTHERS

ALUK TODOLO

CEMETARY GIRLZ

GRAVEKVLT











