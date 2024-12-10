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184 группы выступят на Hellfest 2025



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LINKIN PARK, SCORPIONS, KORN и MUSE станут хэдлайнерами Hellfest 2025, который пройдет с 19 по 22 июня

«Hellbangers, наконец-то ожидание закончилось — представлен состав участников 18-го фестиваля Hellfest!

В этом году на шести сценах Hellfest выступят 184 группы и артиста, а последний специальный гость еще не объявлен. Среди них 106 дебютируют в Клиссоне, что свидетельствует о том, насколько живой и динамичной остается сцена экстремальной музыки.

Мы рады приветствовать LINKIN PARK на Hellfest во второй раз за всю историю фестиваля, отмечая их замечательное возвращение. Вместе с ними на сцену выйдут легенды хард-рока SCORPIONS и пионеры ню-метала KORN, которые зададут тон незабываемому уикенду. И впервые в истории британская группа MUSE украсит Клиссон своим заполняющим стадион роком - смелый выбор, который наверняка покорит даже тех, кто сомневается.

В пятницу Mainstage 2 будет посвящен женщинам в музыке, и на ней выступят такие группы, как WITHIN TEMPTATION, HEILUNG, EPICA, SPIRITBOX, KITTIE, FUTURE PALACE, Amira Elfeky, Charlotte Wessels и SUN, возглавляемые женщинами или полностью состоящие из них. В этом году на Hellfest выступят более 42 групп, в том числе и женщины-музыканты.

В этом году на фестивале выступят хедлайнеры нового поколения, появятся новаторские явления, состоятся легендарные воссоединения, а также будет отдана дань уважения пионерам жанра, которые продолжают поддерживать наследие нашей музыки.

Ознакомьтесь с полным составом участников и начните планировать свое посещение Hellfest — увидимся через 193 дня в CLISSON ROCK CITY!».

Состав участников:

Thursday, June 19:

Mainstage 1:

KORN
TILL LINDEMANN
AIRBOURNE
APOCALYPTICA
SKINDRED

Mainstage 2:

ELECTRIC CALLBOY
ULTRA VOMIT
IMMINENCE
KIM DRACULA
SEVEN HOURS AFTER VIOLET

Warzone stage:

HELLACOPTERS
TURBONEGRO
SOFT PLAY
STREET DOGS
TEEN MORTGAGE

Valley stage:

ORANGE GOBLIN
MONKEY3
CHAT PILE
SLOMOSA
TAR POND

Altar stage:

JINJER
WHITECHAPEL
FIT FOR AN AUTOPSY
MENTAL CRUELTY
WALKWAYS

Temple stage:

ALCEST
SUNN 0)))
IHSAHN
THY CATAFALQUE
WHITE WARD

Friday, June 20

Mainstage 1:

MUSE
THE HU
THE CULT
THE WARNING
LAST TRAIN
VOWWS
CACHEMIRE

Mainstage 2:

WITHIN TEMPTATION
HEILUNG
EPICA
SPIRITBOX
KITTIE
FUTURE PALACE
AMIRA ELFEKY
CHARLOTTE WESSELS
SUN

Warzone stage:

SEX PISTOLS (with Frank Carter)
THE DAMNED
LES GARCONS BOUCHERS
REAL MCKENZIES
LEFTOVER CRACK
LION'S LAW
MIKE MCCOLGAN AND THE BOMB SQUAD
CHUBBY AND THE GANG
BETON ARME

Valley stage:

RUSSIAN CIRCLES
PENTAGRAM
MASTERS OF REALITY
DOPETHRONE
ARABROT
SANDRIDER
DIRTY SOUND MAGNET
CASTLE RAT
WORMSAND

Altar stage:

EXODUS
SACRED REICH
TANKARD
3 INCHES OF BLOOD
NERVOSA
BURNING WITCHES
NIGHT ETERNAL
HEXECUTOR
FURIES

Temple stage:

IN EXTREMO
WIND ROSE
TROLLFEST
SOWULO
MÅNEGARM
LUC ARBOGAST
SKILTRON
PERCHTA
MORGARTEN

Saturday, June 21:

Mainstage 1:

SCORPIONS
JOE SATRIANI + STEVE VAI
BLACK COUNTRY COMMUNION
MYLES KENNEDY
TREMONTI
SOUTHERN RIVER BAND
AUDREY HORNE
LUCIE SUE

Mainstage 2:

JUDAS PRIEST
DREAM THEATER
SAVATAGE
PEYTON PARRISH
BEYOND THE BLACK
FREAK KITCHEN
ROSS THE BOSS
MAJESTICA
ADX

Warzone:

TURNSTILE
DEFEATER
TERROR
STICK TO YOUR GUNS
NASTY
CHISEL
SPY
PEST CONTROL
LAST HOUNDS

Valley stage:

HAVE A NICE LIFE
WINDHAND
MY SLEEPING KARMA
CONAN
STONED JESUS
MARS RED SKY
MIDNIGHT GHOST TRAIN
HOWARD

Altar stage:

LEPROUS
HAKEN
VOLA
THE OCEAN
VULTURE INDUSTRIES
PERSEFONE
URNE
SYK
VESTIGE

Temple stage:

BLOOD FIRE DEATH (a tribute to Quorthon and the music of BATHORY)
ABBATH
DEAFHEAVEN
GRIMA
SPECTRAL WOUND
AGRICULTURE
TRYGLAV
WITCH CLUB SATAN
LUNAR TOMBFIELDS

Sunday, June 22:

Mainstage 1:

LINKIN PARK
CYPRESS HILL
REFUSED
EAGLES OF DEATH METAL
DEAD POET SOCIETY
BLACKGOLD
ASHEN
BASTARDANE

Mainstage 2:

FALLING IN REVERSE
A DAY TO REMEMBER
MOTIONLESS IN WHITE
LORNA SHORE
POPPY
NOVELISTS
BLOOD COMMAND
CHAINSAW MOTEL

Warzone stage:

KNOCKED LOOSE
WALLS OF JERICHO
GORILLA BISCUITS
GUILT TRIP
GOOD RIDDANCE
PAIN OF TRUTH
GOUGE AWAY
CALCINE

Valley stage:

JERRY CANTRELL
HEALTH
KYLESA
THOU
PRAYERS
FAETOOTH
CROWS
BLACK BILE

Altar stage:

DETHKLOK
UNLEASHED
CATTLE DECAPITATION
GUTALAX
SIGNS OF THE SWARM
UNE MISERE
GUINEAPIG
TSAR

Temple stage:

EISBRECHER
KOVENANT
PRIEST
SHAARGHOT
UNTO OTHERS
ALUK TODOLO
CEMETARY GIRLZ
GRAVEKVLT






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10 дек 2024
Darkside.ru MemberAlias
Отлично! Наша Grima тоже в списке, так держать! Молодцы братья
Like!1
10 дек 2024
gravitgroove
Korn и LP ‐ хэдлайнеры Хэллфеста? Так недолго Hellfest в Lollapalooza превратить до КОВИДопандемии (можно смело с 2020 года новый отсчет делать в индустрии развлечений США), где настоящая эпидемия в виде хип‐хоп исполнителей.

просмотров: 204

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