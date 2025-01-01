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Новости
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 50
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Обновленное видео HELLOWEEN 31
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 50
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
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25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

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10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

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30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый

14 мар 2024 : 		 Как проходил Bangalore Open Air 2024

7 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День третий

3 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День второй

24 фев 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День первый

15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте
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|||| сегодня

Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL



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Видео с рассказом о том, как прошел круиз 70000 TONS OF METAL 2025, доступно для просмотра ниже.




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